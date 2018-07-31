Рецепт быстрого обеда: куриные отбивные с помидорами и сыром

Готовим курицу с томатами, прованскими травами и твердым сыром

Курица с помидорами и сыром Фото: depositphotos.com

Куриные отбивные с помидорами и сыром – простое, но очень вкусное блюдо. Важно лишь не передержать куриную грудку в духовке, чтобы она осталась сочной.

Куриные отбивные с помидорами и сыром

Ингредиенты:

3 маленьких куриных филе

50 г твердого сыра

1-2 помидора

3-4 ст. л. растительного масла

1/2 ч. л. сушеных прованских трав

соль, молотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть и обсушить. Отбить через пленку кухонным молотком. Посолить, поперчить и посыпать прованскими травами. Разогреть сковороду с растительным маслом. Добавить курицу и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Выложить сверху дольки помидоров и ломтики сыра. Отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы курица "дошла", а сыр расплавился. Подавать куриные отбивные вместе со свежими или запеченными овощами.

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