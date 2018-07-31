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Рецепт быстрого обеда: куриные отбивные с помидорами и сыром

Готовим курицу с томатами, прованскими травами и твердым сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Курица с помидорами и сыром Фото: depositphotos.com
Курица с помидорами и сыром Фото: depositphotos.com

Куриные отбивные с помидорами и сыром – простое, но очень вкусное блюдо. Важно лишь не передержать куриную грудку в духовке, чтобы она осталась сочной. 

Куриные отбивные с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • 3 маленьких куриных филе
  • 50 г твердого сыра
  • 1-2 помидора
  • 3-4 ст. л. растительного масла
  • 1/2 ч. л. сушеных прованских трав
  • соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть и обсушить. Отбить через пленку кухонным молотком.
  2. Посолить, поперчить и посыпать прованскими травами.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Добавить курицу и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. 
  4. Выложить сверху дольки помидоров и ломтики сыра. 
  5. Отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы курица "дошла", а сыр расплавился. 
  6. Подавать куриные отбивные вместе со свежими или запеченными овощами.

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Источник: "Сегодня"
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