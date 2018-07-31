Рецепт быстрого обеда: куриные отбивные с помидорами и сыром
Готовим курицу с томатами, прованскими травами и твердым сыром
Куриные отбивные с помидорами и сыром – простое, но очень вкусное блюдо. Важно лишь не передержать куриную грудку в духовке, чтобы она осталась сочной.
Куриные отбивные с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 3 маленьких куриных филе
- 50 г твердого сыра
- 1-2 помидора
- 3-4 ст. л. растительного масла
- 1/2 ч. л. сушеных прованских трав
- соль, молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и обсушить. Отбить через пленку кухонным молотком.
- Посолить, поперчить и посыпать прованскими травами.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Добавить курицу и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
- Выложить сверху дольки помидоров и ломтики сыра.
- Отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы курица "дошла", а сыр расплавился.
- Подавать куриные отбивные вместе со свежими или запеченными овощами.
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Источник: "Сегодня"