Рецепт быстрого заливного пирога с цветной капустой
Заливной пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде
Цветная капуста содержит много витаминов, минералов и клетчатки. Ее можно варить, запекать, готовить на пару и даже употреблять сырой.
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Мы советуем сделать с цветной капустой заливной пирог на сметане. Это блюдо можно подать на завтрак или на ужин.
Заливной пирог с цветной капустой на сметане
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 208 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г цветной капусты
- 170 г муки
- 2 яйца
- 6 ст. л. сметаны 10%
- 50 г сливочного масла
- Соль морская – по вкусу
Способ приготовления:
- Разморозьте цветную капусту и проварите в кипящей подсоленной воде в течение пяти минут (несколько соцветий оставьте для украшения).
- Сметану взбейте с яйцами и растопленным сливочным маслом, постепенно всыпайте муку и щепотку соли, все хорошенько перемешайте.
- Влейте в форму для запекания половину теста, выложите цветную капусту и сверху залейте второй половиной теста.
- Оставшиеся соцветия цветной капусты порежьте ломтиками и украсьте тесто сверху.
- Поставьте в разогретую до 180 °С духовку на 15-20 минут.
Полезный совет
Чтобы цветная капуста не потеряла белизну во время варки, добавьте в воду чайную ложку лимонного сока.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также писали, как сделать котлеты из цветной капусты.
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