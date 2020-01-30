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Рецепт быстрого заливного пирога с цветной капустой

Заливной пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Пирог с цветной капустой
Пирог с цветной капустой
Фото: Depositphotos

Цветная капуста содержит много витаминов, минералов и клетчатки. Ее можно варить, запекать, готовить на пару и даже употреблять сырой.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог с ветчиной:

Мы советуем сделать с цветной капустой заливной пирог на сметане. Это блюдо можно подать на завтрак или на ужин.

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Заливной пирог с цветной капустой на сметане

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 208 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г цветной капусты
  • 170 г муки
  • 2 яйца
  • 6 ст. л. сметаны 10%
  • 50 г сливочного масла
  • Соль морская – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разморозьте цветную капусту и проварите в кипящей подсоленной воде в течение пяти минут (несколько соцветий оставьте для украшения).
  2. Сметану взбейте с яйцами и растопленным сливочным маслом, постепенно всыпайте муку и щепотку соли, все хорошенько перемешайте.
  3. Влейте в форму для запекания половину теста, выложите цветную капусту и сверху залейте второй половиной теста.
  4. Оставшиеся соцветия цветной капусты порежьте ломтиками и украсьте тесто сверху.
  5. Поставьте в разогретую до 180 °С духовку на 15-20 минут.

Полезный совет

Чтобы цветная капуста не потеряла белизну во время варки, добавьте в воду чайную ложку лимонного сока.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также писали, как сделать котлеты из цветной капусты.

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Источник: Сегодня
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