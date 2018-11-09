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Рецепт быстрой пасты, которая готовится всего лишь из пяти ингредиентов

Готовим спагетти с чесноком, зеленью и пармезаном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Спагетти с пармезаном Фото: freepik.com
Спагетти с пармезаном Фото: freepik.com

Если у вас совсем нет времени на готовку, попробуйте сделать эту вкусную вегетарианскую пасту. Вам нужно будет лишь отварить спагетти, обжарить их на чесночном масле и посыпать рубленой петрушкой и тертым сыром. 

Спагетти с чесноком, пармезаном и петрушкой

Ингредиенты:

  • 115 г спагетти
  • 2 зубчика чеснока, тертого или пропущенного через пресс
  • 2 столовые ложки соленого сливочного масла
  • 1/4 чашки сыра пармезан плюса для подачи
  • 1 столовая ложка измельченной свежей петрушки (по желанию)
  • соль и перец по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Вскипятите воду в кастрюле. Посолите, добавьте спагетти и отварите до готовности.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте масло. Нагревайте около минуты, пока оно не расплавится и не вспенится.
  3. Добавьте тертый чеснок и готовьте до появления аромата, примерно еще минуту.
  4. Выключите огонь и добавьте приготовленнную пасту, сыр пармезан и петрушку, перемешайте.
  5. Приправьте солью и перцем, посыпьте дополнительной порцией тертого пармезана и подавайте. 

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Источник: "Сегодня"
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