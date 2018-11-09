Рецепт быстрой пасты, которая готовится всего лишь из пяти ингредиентов
Готовим спагетти с чесноком, зеленью и пармезаном
Если у вас совсем нет времени на готовку, попробуйте сделать эту вкусную вегетарианскую пасту. Вам нужно будет лишь отварить спагетти, обжарить их на чесночном масле и посыпать рубленой петрушкой и тертым сыром.
Спагетти с чесноком, пармезаном и петрушкой
Ингредиенты:
- 115 г спагетти
- 2 зубчика чеснока, тертого или пропущенного через пресс
- 2 столовые ложки соленого сливочного масла
- 1/4 чашки сыра пармезан плюса для подачи
- 1 столовая ложка измельченной свежей петрушки (по желанию)
- соль и перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Вскипятите воду в кастрюле. Посолите, добавьте спагетти и отварите до готовности.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте масло. Нагревайте около минуты, пока оно не расплавится и не вспенится.
- Добавьте тертый чеснок и готовьте до появления аромата, примерно еще минуту.
- Выключите огонь и добавьте приготовленнную пасту, сыр пармезан и петрушку, перемешайте.
- Приправьте солью и перцем, посыпьте дополнительной порцией тертого пармезана и подавайте.
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Источник: "Сегодня"