Рецепт быстрой пасты, которая готовится всего лишь из пяти ингредиентов

Готовим спагетти с чесноком, зеленью и пармезаном

Спагетти с пармезаном Фото: freepik.com

Если у вас совсем нет времени на готовку, попробуйте сделать эту вкусную вегетарианскую пасту. Вам нужно будет лишь отварить спагетти, обжарить их на чесночном масле и посыпать рубленой петрушкой и тертым сыром.

Спагетти с чесноком, пармезаном и петрушкой

Ингредиенты:

115 г спагетти

2 зубчика чеснока, тертого или пропущенного через пресс

2 столовые ложки соленого сливочного масла

1/4 чашки сыра пармезан плюса для подачи

1 столовая ложка измельченной свежей петрушки (по желанию)

соль и перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

Вскипятите воду в кастрюле. Посолите, добавьте спагетти и отварите до готовности. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте масло. Нагревайте около минуты, пока оно не расплавится и не вспенится. Добавьте тертый чеснок и готовьте до появления аромата, примерно еще минуту. Выключите огонь и добавьте приготовленнную пасту, сыр пармезан и петрушку, перемешайте. Приправьте солью и перцем, посыпьте дополнительной порцией тертого пармезана и подавайте.

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