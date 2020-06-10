Рецепт быстрой закуски: лаваш на сковороде с яйцом и сыром

Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве перекуса

Лаваш с сыром, зеленью и яйцом – простая и быстрая идея для перекуса, актуальная для лета. Готовится очень легко, но в итоге получается сытное, оригинальное, необычное и очень вкусное блюдо.

Лаваш с начинкой можно подавать со свежими овощами и любыми соусами на ваш выбор. Он будет вкусным даже когда остынет.

Лаваш на сковороде с начинкой

Лаваш на сковороде с яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

240 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 тонких лаваша

4 сырых яйца

100 г сыра

несколько веточек любимой зелени

соль, перец

Способ приготовления:

Из лаваша вырезать два круга размером с диаметр сковороды, на которой вы будете готовить блюдо. Сыр натереть на крупной терке, зелень помыть и мелко порубить. На дно сковороды положить один круг лаваша, разбить яйца. Посыпать зеленью, солью, перцем и тертым сыром. Сверху положить второй лист лаваша. Поставить сковороду на слабый огонь и накрыть крышкой. Готовить 10 минут. Когда яйца схватятся, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и готовить еще 5 минут.

Полезный совет

Кроме перечисленных ингредиентов, в начинку можно добавить вареную курицу, помидоры, ветчину или консервированную кукурузу.

Смотрите видео, как сделать конвертики из лаваша с тунцом:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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