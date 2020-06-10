Рецепт быстрой закуски: лаваш на сковороде с яйцом и сыром
Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве перекуса
Лаваш с сыром, зеленью и яйцом – простая и быстрая идея для перекуса, актуальная для лета. Готовится очень легко, но в итоге получается сытное, оригинальное, необычное и очень вкусное блюдо.
Лаваш с начинкой можно подавать со свежими овощами и любыми соусами на ваш выбор. Он будет вкусным даже когда остынет.
Лаваш на сковороде с начинкой
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 240 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 тонких лаваша
- 4 сырых яйца
- 100 г сыра
- несколько веточек любимой зелени
- соль, перец
Способ приготовления:
- Из лаваша вырезать два круга размером с диаметр сковороды, на которой вы будете готовить блюдо.
- Сыр натереть на крупной терке, зелень помыть и мелко порубить.
- На дно сковороды положить один круг лаваша, разбить яйца. Посыпать зеленью, солью, перцем и тертым сыром. Сверху положить второй лист лаваша.
- Поставить сковороду на слабый огонь и накрыть крышкой. Готовить 10 минут.
- Когда яйца схватятся, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и готовить еще 5 минут.
Полезный совет
Кроме перечисленных ингредиентов, в начинку можно добавить вареную курицу, помидоры, ветчину или консервированную кукурузу.
Смотрите видео, как сделать конвертики из лаваша с тунцом:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.
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