Рецепт быстрой запеканки с рыбой и брокколи

Готовим картофельную запеканку с белой рыбой и брокколи в духовке

Картофельная запеканка с рыбой, брокколи и сметанной заливкой – превосходный вариант для ужина. Такое блюдо быстро готовится, получается вкусным, сытным и полезным.

Для начинки лучше всего подойдет плотная белая рыба: треска, пикша, хек. Брокколи в рецепте можно заменить цветной капустой.

Картофельная запеканка с рыбой и брокколи

Картофельная запеканка с рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г филе белой рыбы

500 г картофеля

500 г брокколи

200 г сметаны

2 яйца

2 ч.л горчицы

30 мл сока лимона

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой. В той же воде отварить кочешки свежей или замороженной брокколи 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем. Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя. Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить. В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос. Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут. По желанию украсить зеленью и подавать.

Полезный совет

В конце приготовления запеканку можно посыпать тертым сыром, чтобы получилась румяная корочка.

Смотрите видео, как сделать рыбную запеканку с морковью:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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