Рецепт быстрой запеканки с рыбой и брокколи
Готовим картофельную запеканку с белой рыбой и брокколи в духовке
Картофельная запеканка с рыбой, брокколи и сметанной заливкой – превосходный вариант для ужина. Такое блюдо быстро готовится, получается вкусным, сытным и полезным.
Для начинки лучше всего подойдет плотная белая рыба: треска, пикша, хек. Брокколи в рецепте можно заменить цветной капустой.
Картофельная запеканка с рыбой и брокколи
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 165 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г филе белой рыбы
- 500 г картофеля
- 500 г брокколи
- 200 г сметаны
- 2 яйца
- 2 ч.л горчицы
- 30 мл сока лимона
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
- Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой.
- В той же воде отварить кочешки свежей или замороженной брокколи 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
- Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем.
- Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя.
- Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить.
- В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос.
- Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут.
- По желанию украсить зеленью и подавать.
Полезный совет
В конце приготовления запеканку можно посыпать тертым сыром, чтобы получилась румяная корочка.
Смотрите видео, как сделать рыбную запеканку с морковью:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.
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