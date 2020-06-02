Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт быстрой запеканки с рыбой и брокколи

Сегодня, 13:19

Готовим картофельную запеканку с белой рыбой и брокколи в духовке

Картофельная запеканка с рыбой, брокколи и сметанной заливкой – превосходный вариант для ужина. Такое блюдо быстро готовится, получается вкусным, сытным и полезным.

Для начинки лучше всего подойдет плотная белая рыба: треска, пикша, хек. Брокколи в рецепте можно заменить цветной капустой.

Картофельная запеканка с рыбой и брокколи

Картофельная запеканка с рыбой
Картофельная запеканка с рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г филе белой рыбы
  • 500 г картофеля
  • 500 г брокколи
  • 200 г сметаны
  • 2 яйца
  • 2 ч.л горчицы
  • 30 мл сока лимона
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Читайте также:
Рецепт быстрой пасты с брокколи и лососем

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой.
  2. В той же воде отварить кочешки свежей или замороженной брокколи 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
  3. Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем.
  4. Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя.
  5. Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить.
  6. В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос.
  7. Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут.
  8. По желанию украсить зеленью и подавать.

Полезный совет

В конце приготовления запеканку можно посыпать тертым сыром, чтобы получилась румяная корочка.

Смотрите видео, как сделать рыбную запеканку с морковью:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить молодую картошку с мясом и зеленью Как приготовить полезный салат из стручковой фасоли с помидорами и фетой Как сделать картофельную запеканку с фаршем и грибами в мультиварке Рецепт мясного суфле с чесноком и сливочным сыром
рыба картофель рецепт брокколи запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кошки считают нас родителями: ученые удивили фактами
Кошки считают нас родителями: ученые удивили фактами
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Дуа Липа загорает в розовом бикини (фото)
Дуа Липа загорает в розовом бикини (фото)
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Сегодня, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

Вчера, 17:28Шоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

Вчера, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Вчера, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Вчера, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

31 маяШоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

31 маяTravel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

31 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)
Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять