Рецепт быстрых банановых панкейков на завтрак

Тесто для этих блинчиков готовится в блендере

Пышные, мягкие панкейки на молоке – отличное начало дня. От обычных оладий они отличаются толщиной и консистенцией теста: панкейки более толстые и похожи на бисквит.

Мы расскажем, как сделать быстрые банановые панкейки без яиц. Тесто для них замешивается в блендере. К столу завтрак подается с кусочками фруктов, ягодами, кленовым сиропом и йогуртом.

Банановые панкейки без яиц

Панкейки с бананом и черникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для панкейков:

2 спелых банана

1 ст.л. без горки сахара

120 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

120 мл молока

Ванилин – щепотка

Растительное масло – для жарки

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Для подачи:

Горсть черники или других ягод

Банан

Кленовый сироп или мед

Сметана или натуральный йогурт

Смотрите видео, как сделать панкейки с одуванчиками:

Способ приготовления:

Смешайте в блендере два порезанных банана, сахар, муку, ванилин, разрыхлитель и молоко. Разогрейте чайную ложку масла на небольшой сковороде. Чтобы сделать один блин диаметром 10 см, вам понадобится примерно одна столовая ложка теста. Обжаривайте панкейки около двух минут с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.

Как подавать панкейки

Выложите панкейки на две тарелки. Украсьте кусочками банана, черникой, полейте кленовым сиропом или медом и йогуртом. Сразу же подавайте к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганских банановых оладий. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить ароматные панкейки с изюмом, ромом и корицей.

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