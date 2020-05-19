Рецепт быстрых банановых панкейков на завтрак
Тесто для этих блинчиков готовится в блендере
Пышные, мягкие панкейки на молоке – отличное начало дня. От обычных оладий они отличаются толщиной и консистенцией теста: панкейки более толстые и похожи на бисквит.
Мы расскажем, как сделать быстрые банановые панкейки без яиц. Тесто для них замешивается в блендере. К столу завтрак подается с кусочками фруктов, ягодами, кленовым сиропом и йогуртом.
Банановые панкейки без яиц
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 183 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для панкейков:
- 2 спелых банана
- 1 ст.л. без горки сахара
- 120 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 120 мл молока
- Ванилин – щепотка
- Растительное масло – для жарки
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Для подачи:
- Горсть черники или других ягод
- Банан
- Кленовый сироп или мед
- Сметана или натуральный йогурт
Смотрите видео, как сделать панкейки с одуванчиками:
Способ приготовления:
- Смешайте в блендере два порезанных банана, сахар, муку, ванилин, разрыхлитель и молоко.
- Разогрейте чайную ложку масла на небольшой сковороде. Чтобы сделать один блин диаметром 10 см, вам понадобится примерно одна столовая ложка теста.
- Обжаривайте панкейки около двух минут с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
Как подавать панкейки
Выложите панкейки на две тарелки. Украсьте кусочками банана, черникой, полейте кленовым сиропом или медом и йогуртом. Сразу же подавайте к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом веганских банановых оладий. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить ароматные панкейки с изюмом, ромом и корицей.
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