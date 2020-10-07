Рецепт быстрых яблочных пирожков из творожного теста
Готовим вкусную выпечку по рецепту известного кондитера Александра Селезнева
Пирожки из дрожжевого теста с яблоками обычно очень вкусные, но готовятся довольно долго. Чтобы сэкономить время, мы предлагаем испечь яблочные пирожки из слоено-творожного теста. Автор рецепта советует сразу делать двойную порцию, потому что эта выпечка исчезнет вмиг.
Рецепт яблочных пирожков в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Для теста:
- 125 г муки
- Щепотка соли
- 125 г мягкого творога
- 1 яйцо
- 125 г сливочного масла
Для начинки:
- 3 кисло-сладких крепких яблока
- 50 г сахара
- 40 мл лимонного сока
- 30 г изюма
- 40 мл рома
- Цедра 1 апельсина
- 30 г миндаля
Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:
Способ приготовления:
- Для теста в миску просейте муку, добавьте соль, творог и желток. Замесите тесто. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и поставьте на 30 минут в холодильник.
- Для начинки очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке (следите, чтобы в начинку не попали семечки). Добавьте сахар, лимонный сок, изюм, ром, апельсиновую цедру и молотый миндаль. Тщательно перемешайте.
- Охлажденное тесто выложите на рабочую поверхность, подпыленную мукой. Раскатайте и сложите тесто в три слоя. Проделайте это четыре раза.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и при помощи чашки вырежьте кружки.
- Смажьте слегка взбитым белком половинку каждого кружка.
- Выложите начинку маленькими порциями, предварительно ее отжав. Защипните края пирожков.
- Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке в течение 20 минут.
Как подавать выпечку
Подавайте пирожки в теплом виде вместе с чашечкой свежезаваренного чая с мятой, смородиновым листом или зверобоем.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.
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