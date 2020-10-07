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Рецепт быстрых яблочных пирожков из творожного теста

Сегодня, 17:59

Готовим вкусную выпечку по рецепту известного кондитера Александра Селезнева

Пирожки из дрожжевого теста с яблоками обычно очень вкусные, но готовятся довольно долго. Чтобы сэкономить время, мы предлагаем испечь яблочные пирожки из слоено-творожного теста. Автор рецепта советует сразу делать двойную порцию, потому что эта выпечка исчезнет вмиг.

Рецепт яблочных пирожков в духовке

Пирожки с яблоками
Пирожки с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Для теста:

  • 125 г муки
  • Щепотка соли
  • 125 г мягкого творога
  • 1 яйцо
  • 125 г сливочного масла

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Для начинки:

  • 3 кисло-сладких крепких яблока
  • 50 г сахара
  • 40 мл лимонного сока
  • 30 г изюма
  • 40 мл рома
  • Цедра 1 апельсина
  • 30 г миндаля

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

Способ приготовления:

  1. Для теста в миску просейте муку, добавьте соль, творог и желток. Замесите тесто. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и поставьте на 30 минут в холодильник.
  2. Для начинки очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке (следите, чтобы в начинку не попали семечки). Добавьте сахар, лимонный сок, изюм, ром, апельсиновую цедру и молотый миндаль. Тщательно перемешайте.
  3. Охлажденное тесто выложите на рабочую поверхность, подпыленную мукой. Раскатайте и сложите тесто в три слоя. Проделайте это четыре раза.
  4. Раскатайте тесто в тонкий пласт и при помощи чашки вырежьте кружки.
  5. Смажьте слегка взбитым белком половинку каждого кружка.
  6. Выложите начинку маленькими порциями, предварительно ее отжав. Защипните края пирожков.
  7. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке в течение 20 минут.

Как подавать выпечку

Подавайте пирожки в теплом виде вместе с чашечкой свежезаваренного чая с мятой, смородиновым листом или зверобоем.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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