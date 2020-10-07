Рецепт быстрых яблочных пирожков из творожного теста

Готовим вкусную выпечку по рецепту известного кондитера Александра Селезнева

Пирожки из дрожжевого теста с яблоками обычно очень вкусные, но готовятся довольно долго. Чтобы сэкономить время, мы предлагаем испечь яблочные пирожки из слоено-творожного теста. Автор рецепта советует сразу делать двойную порцию, потому что эта выпечка исчезнет вмиг.

Рецепт яблочных пирожков в духовке

Пирожки с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Для теста:

125 г муки

Щепотка соли

125 г мягкого творога

1 яйцо

125 г сливочного масла

Для начинки:

3 кисло-сладких крепких яблока

50 г сахара

40 мл лимонного сока

30 г изюма

40 мл рома

Цедра 1 апельсина

30 г миндаля

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

Способ приготовления:

Для теста в миску просейте муку, добавьте соль, творог и желток. Замесите тесто. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и поставьте на 30 минут в холодильник. Для начинки очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке (следите, чтобы в начинку не попали семечки). Добавьте сахар, лимонный сок, изюм, ром, апельсиновую цедру и молотый миндаль. Тщательно перемешайте. Охлажденное тесто выложите на рабочую поверхность, подпыленную мукой. Раскатайте и сложите тесто в три слоя. Проделайте это четыре раза. Раскатайте тесто в тонкий пласт и при помощи чашки вырежьте кружки. Смажьте слегка взбитым белком половинку каждого кружка. Выложите начинку маленькими порциями, предварительно ее отжав. Защипните края пирожков. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке в течение 20 минут.

Как подавать выпечку

Подавайте пирожки в теплом виде вместе с чашечкой свежезаваренного чая с мятой, смородиновым листом или зверобоем.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

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