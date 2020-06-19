Рецепт черешневого конфитюра с черным шоколадом

Готовим оригинальное варенье из ягод

Конфитюр из черешни с шоколадом получается очень вкусным и необычным. Вы можете плеснуть немного коньяка или рома для дополнительного аромата.

Для этого рецепта идеально подходит черный шоколад – он лучше всего подчеркивает вкус ягод. Такое варенье не хранится долго, поэтому его нужно держать в холодильнике.

Конфитюр из черешни с шоколадом

Конфитюр с шоколадом и черешней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г черешни

200 г сахара

50 г черного шоколада

7 г желфикса 1:1

Немного воды

Способ приготовления:

Из черешни удалите косточки. Сложите ягоды в сотейник. Если сока практически нет – влейте воду, примерно 50 мл. Засыпьте ягоды сахаром, прибавьте желфикс и размешайте. Поставьте сотейник на небольшой огонь и готовьте, помешивая, чтобы сахар не пригорел. Постепенно черешня станет мягкой. Примерно через 3 минуты возьмите погружной блендер и измельчите часть ягод. Еще несколько минут подержите конфитюр на огне. Ложкой зачерпните немного сиропа и капните на блюдце. Остыв, капля должна загустеть. Если нет – поварите еще. Мелко порубите шоколад, добавьте к черешне и перемешайте. Через минуту огонь можно выключить, дать конфитюру немного остыть и разлить по стерилизованным банкам. Остудите при комнатной температуре, а потом храните конфитюр в холодильнике.

Как подавать варенье

Подавайте его вместе с блинчиками или домашним ванильным мороженым.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Напомним, ранее мы писали, как быстро и легко очистить ягоды от косточек.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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