Рецепт черешневого конфитюра с черным шоколадом
Готовим оригинальное варенье из ягод
Конфитюр из черешни с шоколадом получается очень вкусным и необычным. Вы можете плеснуть немного коньяка или рома для дополнительного аромата.
Для этого рецепта идеально подходит черный шоколад – он лучше всего подчеркивает вкус ягод. Такое варенье не хранится долго, поэтому его нужно держать в холодильнике.
Конфитюр из черешни с шоколадом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 170 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г черешни
- 200 г сахара
- 50 г черного шоколада
- 7 г желфикса 1:1
- Немного воды
Способ приготовления:
- Из черешни удалите косточки. Сложите ягоды в сотейник. Если сока практически нет – влейте воду, примерно 50 мл.
- Засыпьте ягоды сахаром, прибавьте желфикс и размешайте. Поставьте сотейник на небольшой огонь и готовьте, помешивая, чтобы сахар не пригорел. Постепенно черешня станет мягкой. Примерно через 3 минуты возьмите погружной блендер и измельчите часть ягод.
- Еще несколько минут подержите конфитюр на огне. Ложкой зачерпните немного сиропа и капните на блюдце. Остыв, капля должна загустеть. Если нет – поварите еще.
- Мелко порубите шоколад, добавьте к черешне и перемешайте. Через минуту огонь можно выключить, дать конфитюру немного остыть и разлить по стерилизованным банкам.
- Остудите при комнатной температуре, а потом храните конфитюр в холодильнике.
Как подавать варенье
Подавайте его вместе с блинчиками или домашним ванильным мороженым.
Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:
Напомним, ранее мы писали, как быстро и легко очистить ягоды от косточек.
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