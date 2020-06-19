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Рецепт черешневого конфитюра с черным шоколадом

Сегодня, 08:59

Готовим оригинальное варенье из ягод

Конфитюр из черешни с шоколадом получается очень вкусным и необычным. Вы можете плеснуть немного коньяка или рома для дополнительного аромата.

Для этого рецепта идеально подходит черный шоколад – он лучше всего подчеркивает вкус ягод. Такое варенье не хранится долго, поэтому его нужно держать в холодильнике.

Конфитюр из черешни с шоколадом

Конфитюр с шоколадом и черешней
Конфитюр с шоколадом и черешней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г черешни
  • 200 г сахара
  • 50 г черного шоколада
  • 7 г желфикса 1:1
  • Немного воды

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Способ приготовления:

  1. Из черешни удалите косточки. Сложите ягоды в сотейник. Если сока практически нет – влейте воду, примерно 50 мл.
  2. Засыпьте ягоды сахаром, прибавьте желфикс и размешайте. Поставьте сотейник на небольшой огонь и готовьте, помешивая, чтобы сахар не пригорел. Постепенно черешня станет мягкой. Примерно через 3 минуты возьмите погружной блендер и измельчите часть ягод.
  3. Еще несколько минут подержите конфитюр на огне. Ложкой зачерпните немного сиропа и капните на блюдце. Остыв, капля должна загустеть. Если нет – поварите еще.
  4. Мелко порубите шоколад, добавьте к черешне и перемешайте. Через минуту огонь можно выключить, дать конфитюру немного остыть и разлить по стерилизованным банкам.
  5. Остудите при комнатной температуре, а потом храните конфитюр в холодильнике.

Как подавать варенье

Подавайте его вместе с блинчиками или домашним ванильным мороженым.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Напомним, ранее мы писали, как быстро и легко очистить ягоды от косточек.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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