Рецепт диетических куриных котлет с кабачками и зеленью

Куриные котлеты с кабачком – одно из самых легких и полезных горячих блюд

Сочные котлеты из куриного филе и кабачков можно подавать к столу вместе с отварным рисом или салатом из свежих овощей. Это вкусное и диетическое блюдо станет одним из ваших любимых летних рецептов. А осенью кабачки можно будет заменить тыквой.

Котлеты из курицы и кабачков

Котлеты с курицей и кабачками Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

600 г куриного филе

300 г кабачков

Соль, молотый черный перец

Щепотка молотого красного перца

1-2 зубчика чеснока

Несколько веточек петрушки

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Куриное филе и кабачки крупно порежьте. По очереди пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Посолите и поперчите, тщательно вымешайте в течение нескольких минут. Это увеличит эластичность фарша и котлеты не развалятся во время жарки. Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте их на растительном масле под крышкой с двух сторон. Подавайте готовые котлеты горячими или холодными.

Полезный совет

Если у кабачков жесткая кожица, обязательно ее удалите.

Смотрите видео, как сделать котлету по-киевски на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбных котлет с картофельным гарниром. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как сделать котлеты из цветной капусты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться