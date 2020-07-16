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Рецепт диетических куриных котлет с кабачками и зеленью

Сегодня, 15:10

Куриные котлеты с кабачком – одно из самых легких и полезных горячих блюд

Сочные котлеты из куриного филе и кабачков можно подавать к столу вместе с отварным рисом или салатом из свежих овощей. Это вкусное и диетическое блюдо станет одним из ваших любимых летних рецептов. А осенью кабачки можно будет заменить тыквой.

Котлеты из курицы и кабачков

Котлеты с курицей и кабачками
Котлеты с курицей и кабачками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе
  • 300 г кабачков
  • Соль, молотый черный перец
  • Щепотка молотого красного перца
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Несколько веточек петрушки
  • Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

  1. Куриное филе и кабачки крупно порежьте. По очереди пропустите через мясорубку с мелкой решеткой.
  2. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Посолите и поперчите, тщательно вымешайте в течение нескольких минут. Это увеличит эластичность фарша и котлеты не развалятся во время жарки.
  3. Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте их на растительном масле под крышкой с двух сторон.
  4. Подавайте готовые котлеты горячими или холодными.

Полезный совет

Если у кабачков жесткая кожица, обязательно ее удалите.

Смотрите видео, как сделать котлету по-киевски на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбных котлет с картофельным гарниром. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как сделать котлеты из цветной капусты.

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Источник: Сегодня
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