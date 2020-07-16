Рецепт диетических куриных котлет с кабачками и зеленью
Куриные котлеты с кабачком – одно из самых легких и полезных горячих блюд
Сочные котлеты из куриного филе и кабачков можно подавать к столу вместе с отварным рисом или салатом из свежих овощей. Это вкусное и диетическое блюдо станет одним из ваших любимых летних рецептов. А осенью кабачки можно будет заменить тыквой.
Котлеты из курицы и кабачков
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 300 г кабачков
- Соль, молотый черный перец
- Щепотка молотого красного перца
- 1-2 зубчика чеснока
- Несколько веточек петрушки
- Растительное масло – для обжаривания
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Способ приготовления:
- Куриное филе и кабачки крупно порежьте. По очереди пропустите через мясорубку с мелкой решеткой.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Посолите и поперчите, тщательно вымешайте в течение нескольких минут. Это увеличит эластичность фарша и котлеты не развалятся во время жарки.
- Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте их на растительном масле под крышкой с двух сторон.
- Подавайте готовые котлеты горячими или холодными.
Полезный совет
Если у кабачков жесткая кожица, обязательно ее удалите.
Смотрите видео, как сделать котлету по-киевски на мангале:
Напомним, ранее мы делились рецептом рыбных котлет с картофельным гарниром. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как сделать котлеты из цветной капусты.
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