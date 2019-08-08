Рецепт диетической лазаньи с цветной капустой, рикоттой и томатным соусом

Готовим пряную лазанью с овощами и сыром

Лазанья с цветной капустой и рикоттой Фото: Depositphotos

Классическая итальянская лазанья очень калорийная: она готовится из листов пасты с добавлением обжаренного фарша, мучного соуса бешамель и большого количества сыра. Наша версия с запеченной цветной капустой поможет вам насладиться вкусом итальянского блюда без каких-либо последствий для фигуры.

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При минимуме калорий она содержит почти столько же белка, сколько и мясная. А добавление молотой корицы дарит лазанье потрясающий аромат.

Лазанья с цветной капустой и рикоттой

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3/4 средней головки цветной капусты

2 ст.л. оливкового масла

Соль и свежемолотый перец

1-2 ч.л. хлопьев красного перца

225 г рикотты

2 столовые ложки овощного или куриного бульона

Щепотка корицы

3 чашки соуса маринара, желательно домашнего приготовления

200-225 г листов лазаньи, не требующих варки

1 чашка тертого пармезана

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 230 С. Застелите противень пергаментной бумагой. Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились. Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем. Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться. Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону. Убавьте нагрев духовки до 180 С. Смешайте сыр рикотта, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону. Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана. Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном. Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку. Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой. Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится. Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях.

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