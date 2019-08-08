Рецепт диетической лазаньи с цветной капустой, рикоттой и томатным соусом
Готовим пряную лазанью с овощами и сыром
Классическая итальянская лазанья очень калорийная: она готовится из листов пасты с добавлением обжаренного фарша, мучного соуса бешамель и большого количества сыра. Наша версия с запеченной цветной капустой поможет вам насладиться вкусом итальянского блюда без каких-либо последствий для фигуры.
Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:
При минимуме калорий она содержит почти столько же белка, сколько и мясная. А добавление молотой корицы дарит лазанье потрясающий аромат.
Лазанья с цветной капустой и рикоттой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3/4 средней головки цветной капусты
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль и свежемолотый перец
- 1-2 ч.л. хлопьев красного перца
- 225 г рикотты
- 2 столовые ложки овощного или куриного бульона
- Щепотка корицы
- 3 чашки соуса маринара, желательно домашнего приготовления
- 200-225 г листов лазаньи, не требующих варки
- 1 чашка тертого пармезана
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 230 С. Застелите противень пергаментной бумагой.
- Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились.
- Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем.
- Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться.
- Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону.
- Убавьте нагрев духовки до 180 С.
- Смешайте сыр рикотта, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
- Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана.
- Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном.
- Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку.
- Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой.
- Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится.
- Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях.
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Источник: Сегодня