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Рецепт диетической лазаньи с цветной капустой, рикоттой и томатным соусом

Готовим пряную лазанью с овощами и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Лазанья с цветной капустой и рикоттой
Лазанья с цветной капустой и рикоттой
Фото: Depositphotos

Классическая итальянская лазанья очень калорийная: она готовится из листов пасты с добавлением обжаренного фарша, мучного соуса бешамель и большого количества сыра. Наша версия с запеченной цветной капустой поможет вам насладиться вкусом итальянского блюда без каких-либо последствий для фигуры. 

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

При минимуме калорий она содержит почти столько же белка, сколько и мясная. А добавление молотой корицы дарит лазанье потрясающий аромат. 

Лазанья с цветной капустой и рикоттой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3/4 средней головки цветной капусты 
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль и свежемолотый перец
  • 1-2 ч.л. хлопьев красного перца
  • 225 г рикотты
  • 2 столовые ложки овощного или куриного бульона
  • Щепотка корицы
  • 3 чашки соуса маринара, желательно домашнего приготовления
  • 200-225 г листов лазаньи, не требующих варки
  • 1 чашка тертого пармезана

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 230 С. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились.
  3. Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем.
  4. Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться.
  5. Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону. 
  6. Убавьте нагрев духовки до 180 С.
  7. Смешайте сыр рикотта, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
  8. Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана.
  9. Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном.
  10. Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку. 
  11. Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой. 
  12. Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится. 
  13. Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях.

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Источник: Сегодня
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