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Рецепт диетической запеканки из цветной капусты с помидорами и сыром

Готовим запеканку из цветной капусты в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 17:03

Запеканка из цветной капусты с сыром и помидорами – легкое и полезное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин.

Перед запеканием цветную капусту нужно будет отварить в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и станет нежнее.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Запеканка из цветной капусты
Запеканка из цветной капусты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г цветной капусты
  • 20 мл растительного масла
  • 100 мл молока
  • 1 помидор
  • Щепотка соли
  • 70 г твердого сыра
  • 4 яйца

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Способ приготовления:

  1. Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут.
  2. Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту.
  3. Положить сверху ломтики помидора.
  4. Залить смесью из яиц, молока и соли.
  5. Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 °С.
  6. Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.

На заметку

Когда вы будете бланшировать капусту, можно добавить в воду немного куркумы для цвета.

Смотрите видео, как сделать вкусный манный пирог в духовке:

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.

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Источник: Сегодня
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