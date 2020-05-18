Рецепт диетической запеканки из цветной капусты с помидорами и сыром

Готовим запеканку из цветной капусты в духовке

Запеканка из цветной капусты с сыром и помидорами – легкое и полезное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин.

Перед запеканием цветную капусту нужно будет отварить в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и станет нежнее.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Запеканка из цветной капусты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г цветной капусты

20 мл растительного масла

100 мл молока

1 помидор

Щепотка соли

70 г твердого сыра

4 яйца

Читайте также: Рецепт легкого хумуса с цветной капустой от Юлии Высоцкой

Способ приготовления:

Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут. Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту. Положить сверху ломтики помидора. Залить смесью из яиц, молока и соли. Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 °С. Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.

На заметку

Когда вы будете бланшировать капусту, можно добавить в воду немного куркумы для цвета.

Смотрите видео, как сделать вкусный манный пирог в духовке:

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться