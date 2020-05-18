Рецепт диетической запеканки из цветной капусты с помидорами и сыром
Готовим запеканку из цветной капусты в духовке
Запеканка из цветной капусты с сыром и помидорами – легкое и полезное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин.
Перед запеканием цветную капусту нужно будет отварить в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и станет нежнее.
Запеканка из цветной капусты с помидорами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г цветной капусты
- 20 мл растительного масла
- 100 мл молока
- 1 помидор
- Щепотка соли
- 70 г твердого сыра
- 4 яйца
Способ приготовления:
- Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут.
- Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту.
- Положить сверху ломтики помидора.
- Залить смесью из яиц, молока и соли.
- Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 °С.
- Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.
На заметку
Когда вы будете бланшировать капусту, можно добавить в воду немного куркумы для цвета.
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Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.
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