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Рецепт для дачного пикника: сэндвич с курицей от Катерины Песковой

Сэндвич-барбекю с курицей и помидорами черри – совсем как в ресторане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Сэндвич от Катерины Песковой Фото: instagram.com/peskova_katerina
Сэндвич от Катерины Песковой Фото: instagram.com/peskova_katerina

"Куриные шашлыки слишком просты и уже поднадоели? Обязательно приготовьте сэндвич с курицей-гриль, пряными томатами и чесночным соусом айоли. Это отличная альтернатива не только привычному шашлыку, но и любой шаурме от любого шеф-повара!", – написала суперфиналистка шоу "МастерШеф" в своем Instagram.

Сэндвич-барбекю от Катерины Песковой

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • куриные бедра
  • сыр чеддер
  • руккола
  • помидоры черри
  • перец чили
  • чеснок
  • сахар, соль, перец, орегано
  • американская горчица;
  • сливочное масло
  • соус айоли
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Рецепт приготовления:

  1. Готовим топпинг. На сливочном масле обжариваем чеснок и перец чили. Добавляем помидоры и приправляем их солью, сахаром и орегано. Готовим на небольшом огне, пока томаты не станут мягкими.
  2. Смешиваем соус айоли и американскую горчицу. Как и со всем специями – пропорции по вашему вкусу. Если хотите более свежего вкуса, замените соус айоли греческим йогуртом.
  3. Слегка маринуем бедра в оливковом масле, приправив их солью и перцем. Жарим на гриле до полной готовности. Параллельно можно подсушить тосты. Готовое мясо отделяем от косточки и режем не небольшие кусочки.
  4. Собираем сэндвич. На подсушенные тосты выкладываем рукколу, а потом мясо. Поливаем все соусом и закрываем ломтиками сыра. Сверху идет топпинг из томатов, а потом снова немного соуса и тост.

"Как и во всех других рецептах, вы можете экспериментировать и менять ингредиенты по своему вкусу. Например, делая сэндвич более острым и жирным. Или наоборот – свежим и легким. Но в любом случае это уже не просто шашлык и отнюдь не бутерброд. Это отдельное, полноценное блюдо", – посоветовала Катерина Пескова. 

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Катерина Пескова
Фото: instagram.com/peskova_katerina

Напомним, ранее Катерина Пескова поделилась рецептами яблочной вертуты и шоколадных брауни с орехами.

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Источник: "Сегодня"
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