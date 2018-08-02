Рецепт для дачного пикника: сэндвич с курицей от Катерины Песковой
Сэндвич-барбекю с курицей и помидорами черри – совсем как в ресторане
"Куриные шашлыки слишком просты и уже поднадоели? Обязательно приготовьте сэндвич с курицей-гриль, пряными томатами и чесночным соусом айоли. Это отличная альтернатива не только привычному шашлыку, но и любой шаурме от любого шеф-повара!", – написала суперфиналистка шоу "МастерШеф" в своем Instagram.
Сэндвич-барбекю от Катерины Песковой
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- куриные бедра
- сыр чеддер
- руккола
- помидоры черри
- перец чили
- чеснок
- сахар, соль, перец, орегано
- американская горчица;
- сливочное масло
- соус айоли
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Рецепт приготовления:
- Готовим топпинг. На сливочном масле обжариваем чеснок и перец чили. Добавляем помидоры и приправляем их солью, сахаром и орегано. Готовим на небольшом огне, пока томаты не станут мягкими.
- Смешиваем соус айоли и американскую горчицу. Как и со всем специями – пропорции по вашему вкусу. Если хотите более свежего вкуса, замените соус айоли греческим йогуртом.
- Слегка маринуем бедра в оливковом масле, приправив их солью и перцем. Жарим на гриле до полной готовности. Параллельно можно подсушить тосты. Готовое мясо отделяем от косточки и режем не небольшие кусочки.
- Собираем сэндвич. На подсушенные тосты выкладываем рукколу, а потом мясо. Поливаем все соусом и закрываем ломтиками сыра. Сверху идет топпинг из томатов, а потом снова немного соуса и тост.
"Как и во всех других рецептах, вы можете экспериментировать и менять ингредиенты по своему вкусу. Например, делая сэндвич более острым и жирным. Или наоборот – свежим и легким. Но в любом случае это уже не просто шашлык и отнюдь не бутерброд. Это отдельное, полноценное блюдо", – посоветовала Катерина Пескова.
Напомним, ранее Катерина Пескова поделилась рецептами яблочной вертуты и шоколадных брауни с орехами.