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Рецепт для микроволновки: фаршированный картофель с беконом, сыром и зеленью

Готовим картошку с начинкой из мяса, сыра, чеснока и сезонной зелени в микроволновке

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 09:56
Картошка с начинкой Фото: freepik.com
Картошка с начинкой Фото: freepik.com

Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель в микроволновой печи. 

Картофель с зеленью и беконом

Ингредиенты:

  • 6 средних картофелин
  • 50 г твердого сыра
  • 100 г бекона
  • 100 г сметаны
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 пучок шпината
  • 1 пучок зеленого лука
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель тщательно помыть и обсушить. 
  2. Не очищая от кожуры, отправить в микроволновую печь и готовить при полной мощности в течение 5-7 минут.
  3. Немного остудить и срезать у картофелин верхнюю часть. С помощью ложки аккуратно извлечь картофельную мякоть, оставив стенки толщиной 0.5-1 см.
  4. Перемешать в миске измельченную зелень, пропущенный через пресс чеснок, сметану, нарезанный кубиками бекон и тертый сыр. Приправить по вкусу.
  5. Наполнить полученной массой картофель, прикрыть верхушками и вернуть в печь еще на 2-3 минуты. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":

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Источник: "Сегодня"

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