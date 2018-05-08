Рецепт для микроволновки: фаршированный картофель с беконом, сыром и зеленью
Готовим картошку с начинкой из мяса, сыра, чеснока и сезонной зелени в микроволновке
Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель в микроволновой печи.
Картофель с зеленью и беконом
Ингредиенты:
- 6 средних картофелин
- 50 г твердого сыра
- 100 г бекона
- 100 г сметаны
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 пучок шпината
- 1 пучок зеленого лука
- соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Картофель тщательно помыть и обсушить.
- Не очищая от кожуры, отправить в микроволновую печь и готовить при полной мощности в течение 5-7 минут.
- Немного остудить и срезать у картофелин верхнюю часть. С помощью ложки аккуратно извлечь картофельную мякоть, оставив стенки толщиной 0.5-1 см.
- Перемешать в миске измельченную зелень, пропущенный через пресс чеснок, сметану, нарезанный кубиками бекон и тертый сыр. Приправить по вкусу.
- Наполнить полученной массой картофель, прикрыть верхушками и вернуть в печь еще на 2-3 минуты.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.
Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":
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Источник: "Сегодня"