Рецепт для микроволновки: фаршированный картофель с беконом, сыром и зеленью

Готовим картошку с начинкой из мяса, сыра, чеснока и сезонной зелени в микроволновке

Картошка с начинкой Фото: freepik.com

Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель в микроволновой печи.

Картофель с зеленью и беконом

Ингредиенты:

6 средних картофелин

50 г твердого сыра

100 г бекона

100 г сметаны

2-3 зубчика чеснока

1 пучок шпината

1 пучок зеленого лука

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Картофель тщательно помыть и обсушить. Не очищая от кожуры, отправить в микроволновую печь и готовить при полной мощности в течение 5-7 минут. Немного остудить и срезать у картофелин верхнюю часть. С помощью ложки аккуратно извлечь картофельную мякоть, оставив стенки толщиной 0.5-1 см. Перемешать в миске измельченную зелень, пропущенный через пресс чеснок, сметану, нарезанный кубиками бекон и тертый сыр. Приправить по вкусу. Наполнить полученной массой картофель, прикрыть верхушками и вернуть в печь еще на 2-3 минуты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":