Рецепт для пикника: быстрые хачапури на гриле

Только пресное тесто и сулугуни – ничего лишнего

Хачапури на гриле Фото: depositphotos.com

Вся идея хачапури на гриле заключается в том, что иногда хочется поесть расплавленного сыра на природе, и основной проблемой является то, что он сразу растекается. Тонкая оболочка из теста решает эту проблему с лихвой

.Хачапури на гриле

Ингредиенты на 4–6 порций:

500 г сулугуни

300 г муки

200 г воды

50 г вишневого варенья

соль

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Рецепт приготовления:

Для теста смешиваем муку, воду и немного соли, можно добавить столовую ложку растительного масла. Сулугуни и тесто разделяем на 4 части. Тесто растягиваем в тонкий лист и оборачиваем им сыр, далее обжариваем хачапури со всех сторон на гриле до образования хрустящей корочки. Едим сразу, в дополнение прекрасно подходят фруктовые и ягодные варенья.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрые хачапури на сковороде. Кроме этого мы рассказывали, как правильно есть хачапури.

Смотрите видео, как приготовить хачапури по-аджарски: