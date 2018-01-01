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Рецепт для пикника: греческий салат с картофелем и запеченным перцем

Классический летний салат в необычном исполнении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Греческий салат с картофелем Фото: depositphotos.com
Греческий салат с картофелем Фото: depositphotos.com

Оригинальный рецепт греческого салата – с отварным картофелем и запеченным на гриле перцем. Он заправляется смесью оливкового масла, лимонного сока, чеснока и зелени.  

Греческий салат с картофелем

Ингредиенты на 4 порции:

  • 250 г картофеля,
  • 2 сладких перца (красный, желтый)
  • 2 помидора, очищенных от кожуры
  • 1 красная луковица
  • 100 г черных маслин (без косточек)
  • 200 г плотного сыра (фета или брынза)

Для заправки:

  • 80 мл оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока (раздавить)
  • 1 ст. л. укропа (порезанного)
  • 2 ч. л. тимьяна (порезанного)
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Рецепт приготовления:

  1. Отварить картофель, охладить и порезать небольшими кубиками.
  2. Порезать перцы на 4 части, очистить от семян и мембран; запечь под горячим грилем или в очень горячей духовке до появления пузырей на кожуре.
  3. Положить перцы в пакет и оставить на 5 минут, затем очистить от кожуры и тонко нарезать.
  4. Порезать помидоры на дольки, а также мелко нарезать лук и кубиками -- сыр. Соединить все ингредиенты с заправкой, перемешать.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"
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