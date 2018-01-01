Рецепт для пикника: греческий салат с картофелем и запеченным перцем

Классический летний салат в необычном исполнении

Греческий салат с картофелем Фото: depositphotos.com

Оригинальный рецепт греческого салата – с отварным картофелем и запеченным на гриле перцем. Он заправляется смесью оливкового масла, лимонного сока, чеснока и зелени.

Греческий салат с картофелем

Ингредиенты на 4 порции:

250 г картофеля,

2 сладких перца (красный, желтый)

2 помидора, очищенных от кожуры

1 красная луковица

100 г черных маслин (без косточек)

200 г плотного сыра (фета или брынза)

Для заправки:

80 мл оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 зубчик чеснока (раздавить)

1 ст. л. укропа (порезанного)

2 ч. л. тимьяна (порезанного)

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Рецепт приготовления:

Отварить картофель, охладить и порезать небольшими кубиками. Порезать перцы на 4 части, очистить от семян и мембран; запечь под горячим грилем или в очень горячей духовке до появления пузырей на кожуре. Положить перцы в пакет и оставить на 5 минут, затем очистить от кожуры и тонко нарезать. Порезать помидоры на дольки, а также мелко нарезать лук и кубиками -- сыр. Соединить все ингредиенты с заправкой, перемешать.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: