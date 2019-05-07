Рецепт для пикника: курица в медово-апельсиновом маринаде

Куски курицы сначала маринуются в ароматной смеси, а затем обжариваются на гриле

Курица на гриле Фото: freepik.com

Такая курочка – настоящая находка для пикника в семейном кругу. Готовится быстро, а получается очень вкусной! Апельсины, мед и розмарин придают ей потрясающий аромат.

Курица на гриле в медовом маринаде

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Апельсины – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Розмарин – 1 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Черный перец – 0,5 ч. л.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт для пикника: легкие сэндвичи с авокадо и копченым лососем

Рецепт приготовления:

Для маринада смешать жидкий мед, выжатый из апельсина сок, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец. Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом. Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, около 20 минут. Подавать с картофелем, салатом из овощей и любимыми соусами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

Смотрите видео, как приготовить крылышки барбекю на гриле:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram