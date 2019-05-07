Рецепт для пикника: курица в медово-апельсиновом маринаде
Куски курицы сначала маринуются в ароматной смеси, а затем обжариваются на гриле
Такая курочка – настоящая находка для пикника в семейном кругу. Готовится быстро, а получается очень вкусной! Апельсины, мед и розмарин придают ей потрясающий аромат.
Курица на гриле в медовом маринаде
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт.
- Апельсины – 1 шт.
- Мед – 2 ст. л.
- Розмарин – 1 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Черный перец – 0,5 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Для маринада смешать жидкий мед, выжатый из апельсина сок, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец.
- Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом.
- Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, около 20 минут.
- Подавать с картофелем, салатом из овощей и любимыми соусами.
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Источник: goodhouse.com.ua