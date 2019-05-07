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Рецепт для пикника: курица в медово-апельсиновом маринаде

Куски курицы сначала маринуются в ароматной смеси, а затем обжариваются на гриле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Курица на гриле
Курица на гриле
Фото: freepik.com

Такая курочка – настоящая находка для пикника в семейном кругу. Готовится быстро, а получается очень вкусной! Апельсины, мед и розмарин придают ей потрясающий аромат.

Курица на гриле в медовом маринаде

Ингредиенты:

  • Курица – 1 шт.
  • Апельсины – 1 шт.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Розмарин – 1 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Черный перец – 0,5 ч. л.
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Рецепт приготовления:

  1. Для маринада смешать жидкий мед, выжатый из апельсина сок, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец. 
  2. Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом. 
  3. Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, около 20 минут.
  4. Подавать с картофелем, салатом из овощей и любимыми соусами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

Смотрите видео, как приготовить крылышки барбекю на гриле:

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Источник: goodhouse.com.ua
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