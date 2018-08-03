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Рецепт для пикника: куриные крылышки гриль с соусом из баклажанов

Готовим крылья на гриле в пивном маринаде и соусом из баклажанов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Куриные крылья на гриле Фото: depositphotos.com
Куриные крылья на гриле Фото: depositphotos.com

Куриные крылышки, запеченные на гриле, всегда получаются очень вкусными. Мы предлагаем подавать их вместе с острым соусом из баклажанов.

Куриные крылья с соусом из баклажанов

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 500 мл светлого пива
  • 5-6 ст. л. меда
  • 5-6 ст. л. томатного соуса или кетчупа
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • соль
  • смесь перцев горошком

Для соуса:

  • 2 баклажана
  • 30 г домашнего майонеза
  • 2 зубчика чеснока
  • 10 мл соевого соуса
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Рецепт приготовления:

  1. Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги.
  2. Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут. На пикнике жарим на решетке для гриля. 
  3. Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут.
  4. Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на гриле по-американски:

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Источник: "Сегодня"
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