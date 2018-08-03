Рецепт для пикника: куриные крылышки гриль с соусом из баклажанов

Готовим крылья на гриле в пивном маринаде и соусом из баклажанов

Куриные крылья на гриле Фото: depositphotos.com

Куриные крылышки, запеченные на гриле, всегда получаются очень вкусными. Мы предлагаем подавать их вместе с острым соусом из баклажанов.

Куриные крылья с соусом из баклажанов

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

500 мл светлого пива

5-6 ст. л. меда

5-6 ст. л. томатного соуса или кетчупа

5-6 зубчиков чеснока

соль

смесь перцев горошком

Для соуса:

2 баклажана

30 г домашнего майонеза

2 зубчика чеснока

10 мл соевого соуса

Рецепт приготовления:

Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги. Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут. На пикнике жарим на решетке для гриля. Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут. Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.

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Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на гриле по-американски: