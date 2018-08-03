Рецепт для пикника: куриные крылышки гриль с соусом из баклажанов
Готовим крылья на гриле в пивном маринаде и соусом из баклажанов
Куриные крылышки, запеченные на гриле, всегда получаются очень вкусными. Мы предлагаем подавать их вместе с острым соусом из баклажанов.
Куриные крылья с соусом из баклажанов
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек
- 500 мл светлого пива
- 5-6 ст. л. меда
- 5-6 ст. л. томатного соуса или кетчупа
- 5-6 зубчиков чеснока
- соль
- смесь перцев горошком
Для соуса:
- 2 баклажана
- 30 г домашнего майонеза
- 2 зубчика чеснока
- 10 мл соевого соуса
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Рецепт приготовления:
- Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги.
- Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут. На пикнике жарим на решетке для гриля.
- Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут.
- Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.
Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на гриле по-американски:
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Источник: "Сегодня"