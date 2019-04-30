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Рецепт для пикника: салат из редиса, яиц, салями и кукурузы

Сытный и вкусный салат для вылазки на природу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:15
Салат на пикник с колбасой и редисом
Салат на пикник с колбасой и редисом
Фото: Depositphotos

Салат из свежих овощей, вареных яиц, колбасы и консервированной кукурузы отлично подойдет для весеннего пикника.  Это сытное и вкусное блюдо, которое понравится всей семье.

Салат для пикника из редиса с овощами и салями

Ингредиенты:

  • пучок салатных листьев
  • 2-3 огурца
  • 1-2 помидора
  • маленькая банка консервированной кукурузы
  • 50 г салями
  • 2-3 вареных яйца
  • небольшой пучок редиса
  • оливковое масло
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками.
  2. Огурцы и редис нарезать кружочками, помидоры – дольками.
  3. Вареные яйца почистить и разрезать на кусочки.
  4. Выложить в миску салатные листья, сверху разложить нарезанные овощи, кусочки колбасы и вареных яиц. Добавить консервированную кукурузу. 
  5. Перед подачей салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились рецептом яичного салата с горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить маринады для разных видов мяса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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