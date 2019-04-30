Рецепт для пикника: салат из редиса, яиц, салями и кукурузы

Сытный и вкусный салат для вылазки на природу

Салат на пикник с колбасой и редисом Фото: Depositphotos

Салат из свежих овощей, вареных яиц, колбасы и консервированной кукурузы отлично подойдет для весеннего пикника. Это сытное и вкусное блюдо, которое понравится всей семье.

Салат для пикника из редиса с овощами и салями

Ингредиенты:

пучок салатных листьев

2-3 огурца

1-2 помидора

маленькая банка консервированной кукурузы

50 г салями

2-3 вареных яйца

небольшой пучок редиса

оливковое масло

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками. Огурцы и редис нарезать кружочками, помидоры – дольками. Вареные яйца почистить и разрезать на кусочки. Выложить в миску салатные листья, сверху разложить нарезанные овощи, кусочки колбасы и вареных яиц. Добавить консервированную кукурузу. Перед подачей салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились рецептом яичного салата с горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить маринады для разных видов мяса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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