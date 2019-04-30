Рецепт для пикника: салат из редиса, яиц, салями и кукурузы
Сытный и вкусный салат для вылазки на природу
Салат из свежих овощей, вареных яиц, колбасы и консервированной кукурузы отлично подойдет для весеннего пикника. Это сытное и вкусное блюдо, которое понравится всей семье.
Салат для пикника из редиса с овощами и салями
Ингредиенты:
- пучок салатных листьев
- 2-3 огурца
- 1-2 помидора
- маленькая банка консервированной кукурузы
- 50 г салями
- 2-3 вареных яйца
- небольшой пучок редиса
- оливковое масло
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками.
- Огурцы и редис нарезать кружочками, помидоры – дольками.
- Вареные яйца почистить и разрезать на кусочки.
- Выложить в миску салатные листья, сверху разложить нарезанные овощи, кусочки колбасы и вареных яиц. Добавить консервированную кукурузу.
- Перед подачей салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.
Напомним, ранее мы делились рецептом яичного салата с горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить маринады для разных видов мяса.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: Сегодня