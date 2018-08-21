Идея для пикника: шашлык из лосося в мятном маринаде
Готовим рыбные шашлычки с мятой и томатным соусом
Если мясо на гриле вам уже приелось, попробуйте приготовить кебаб из лосося - это очень вкусно и быстро.
Рыбный шашлык в мятном маринаде
Ингредиенты:
- Филе лосося очищенное – 1,5 кг
- Мята – 1 пучок
- Белое вино – 100 г
- Цедра лимона – 1/2 шт.
- Соль, белый перец – по вкусу
Для соуса:
- Помидор – 3 шт.
- Большая красная луковица – 1/3 шт.
- Чеснок – 1 зубок
- Рубленная зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.
- Масло оливковое – 100 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Рыбное филе помыть и нарезать крупными кубиками. Мяту порубить.
- Положить рыбу в кастрюлю вместе со всеми ингредиентами и перемешать, накрыть тарелкой, оставить мариноваться на 1-2 часа.
- Замаринованный шашлык нанизать на шампуры либо положить на решетку для гриля и обжарить на горячих углях до готовности. Не пересушить.
- Для соуса помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.
- Подавать шашлык из лосося вместе с томатным соусом.
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Источник: "Сегодня"