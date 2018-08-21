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Идея для пикника: шашлык из лосося в мятном маринаде

Готовим рыбные шашлычки с мятой и томатным соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Шашлычки из лосося с мятой Фото: depositphotos.com
Шашлычки из лосося с мятой Фото: depositphotos.com

Если мясо на гриле вам уже приелось, попробуйте приготовить кебаб из лосося - это очень вкусно и быстро.

Рыбный шашлык в мятном маринаде

Ингредиенты:

  • Филе лосося очищенное – 1,5 кг
  • Мята – 1 пучок
  • Белое вино – 100 г
  • Цедра лимона – 1/2 шт.
  • Соль, белый перец – по вкусу

Для соуса:

  • Помидор – 3 шт.
  • Большая красная луковица – 1/3 шт.
  • Чеснок – 1 зубок
  • Рубленная зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.
  • Масло оливковое – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Рыбное филе помыть и нарезать крупными кубиками. Мяту порубить.
  2. Положить рыбу в кастрюлю вместе со всеми ингредиентами и перемешать, накрыть тарелкой, оставить мариноваться на 1-2 часа.
  3. Замаринованный шашлык нанизать на шампуры либо положить на решетку для гриля и обжарить на горячих углях до готовности. Не пересушить.
  4. Для соуса помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.
  5. Подавать шашлык из лосося вместе с томатным соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом греческого рыбного супа и картофельного салата с фетой. Кроме этого, мы рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами на гриле по рецепту Дмитрия Горовенко:

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Источник: "Сегодня"
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