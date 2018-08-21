Идея для пикника: шашлык из лосося в мятном маринаде

Готовим рыбные шашлычки с мятой и томатным соусом

Шашлычки из лосося с мятой Фото: depositphotos.com

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Рыбный шашлык в мятном маринаде

Ингредиенты:

Филе лосося очищенное – 1,5 кг

Мята – 1 пучок

Белое вино – 100 г

Цедра лимона – 1/2 шт.

Соль, белый перец – по вкусу

Для соуса:

Помидор – 3 шт.

Большая красная луковица – 1/3 шт.

Чеснок – 1 зубок

Рубленная зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.

Масло оливковое – 100 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Рыбное филе помыть и нарезать крупными кубиками. Мяту порубить. Положить рыбу в кастрюлю вместе со всеми ингредиентами и перемешать, накрыть тарелкой, оставить мариноваться на 1-2 часа. Замаринованный шашлык нанизать на шампуры либо положить на решетку для гриля и обжарить на горячих углях до готовности. Не пересушить. Для соуса помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу. Подавать шашлык из лосося вместе с томатным соусом.

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