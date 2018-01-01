Рецепт для пикника: сочные чизбургеры на гриле
Если вы собираетесь на природу, возьмите на заметку этот рецепт
Необычные чизбургеры с сыром внутри котлеты идеально подходят для приготовления на гриле. Самое главное в этом рецепте – найти густой темный соевый соус. У него более насыщенный вкус, чем у обычного, и, главное, он более вязкий и липкий. Благодаря липкости темного соевого соуса котлеты будут сочными.
Бургеры на мангале
Ингредиенты на 6-8 порций:
- Говяжий фарш – 1 кг
- Аджика (острая, не жидкая) – 20 г
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Темный соевый соус – 20-30 мл (по вкусу)
- Сыр плавленый кусочками – 1 пачка (8 кусков)
- Лук красный – 1 большая луковица
- Помидоры большие – 1–2 шт.
- Огурцы соленые – 1–2 шт.
- Салат – несколько листьев
- Горчица дижонская – 20 г
- Кетчуп – 20 г
- Майонез – 20 г
- Булки для гамбургеров – 6-8 шт.
- Черный перец – по вкусу
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак приготовить домашние булочки для бургеров
Рецепт приготовления:
- Томат режем кольцами. Соленые огурци режем под углом, чтобы получились довольно длинные плоские ломтики.
- Луковицу нарезаем кружочками, оставляя края – их рубим мелко и добавляем в фарш. Чеснок мелко рубим.
- От салата отрываем листья руками, а не ножом, чтобы не окислился.
- Добавляем в фарш соевый соус, лук, чеснок и аджику, перчим. Хорошо перемешиваем, пробуем на соль (если мало, добавляем соевого соуса).
- Лепим максимально тонкие лепешки с учетом того, что каждая – половина будущей котлеты.
- На мясную лепешку кладем кусочек сыра и хорошо залепляем второй лепешкой.
- Жарим котлеты на гриле на углях средней температуры, периодически переворачиваем. Общее время жарки – примерно 10 минут.
- Для соуса смешиваем горчицу, кетчуп и майонез. По желанию добавляем немного аджики.
- Булки режем пополам, поджариваем каждую половинку на углях в течение буквально 1 минуты.
- Собираем чизбургер: на нижнюю часть булки мажем соус, кладем котлету, салатный лист, кружок помидора, пару кусочков соленого огурца, кружок лука и сверху накрываем второй половиной булки, тоже намазанной соусом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.
Смотрите видео, как приготовить грибной бургер по рецепту Дмитрия Горовенко:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить соус барбекю: ТОП-3 рецепта Рецепт дня: куриные котлеты с овощами и сыром Рецепт для пикника: люля-кебаб с соусом цацики Как приготовить идеальные котлеты из фарша
Источник: edim.tv