Рецепт для пикника: сочные чизбургеры на гриле

Если вы собираетесь на природу, возьмите на заметку этот рецепт

Бургеры на гриле Фото: mrsiraphol / Freepik

Необычные чизбургеры с сыром внутри котлеты идеально подходят для приготовления на гриле. Самое главное в этом рецепте – найти густой темный соевый соус. У него более насыщенный вкус, чем у обычного, и, главное, он более вязкий и липкий. Благодаря липкости темного соевого соуса котлеты будут сочными.

Бургеры на мангале

Ингредиенты на 6-8 порций:

Говяжий фарш – 1 кг

Аджика (острая, не жидкая) – 20 г

Чеснок – 4-5 зубчиков

Темный соевый соус – 20-30 мл (по вкусу)

Сыр плавленый кусочками – 1 пачка (8 кусков)

Лук красный – 1 большая луковица

Помидоры большие – 1–2 шт.

Огурцы соленые – 1–2 шт.

Салат – несколько листьев

Горчица дижонская – 20 г

Кетчуп – 20 г

Майонез – 20 г

Булки для гамбургеров – 6-8 шт.

Черный перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Томат режем кольцами. Соленые огурци режем под углом, чтобы получились довольно длинные плоские ломтики. Луковицу нарезаем кружочками, оставляя края – их рубим мелко и добавляем в фарш. Чеснок мелко рубим. От салата отрываем листья руками, а не ножом, чтобы не окислился. Добавляем в фарш соевый соус, лук, чеснок и аджику, перчим. Хорошо перемешиваем, пробуем на соль (если мало, добавляем соевого соуса). Лепим максимально тонкие лепешки с учетом того, что каждая – половина будущей котлеты. На мясную лепешку кладем кусочек сыра и хорошо залепляем второй лепешкой. Жарим котлеты на гриле на углях средней температуры, периодически переворачиваем. Общее время жарки – примерно 10 минут. Для соуса смешиваем горчицу, кетчуп и майонез. По желанию добавляем немного аджики. Булки режем пополам, поджариваем каждую половинку на углях в течение буквально 1 минуты. Собираем чизбургер: на нижнюю часть булки мажем соус, кладем котлету, салатный лист, кружок помидора, пару кусочков соленого огурца, кружок лука и сверху накрываем второй половиной булки, тоже намазанной соусом.

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