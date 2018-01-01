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Рецепт для пикника: сочные чизбургеры на гриле

Если вы собираетесь на природу, возьмите на заметку этот рецепт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Бургеры на гриле Фото: mrsiraphol / Freepik
Бургеры на гриле Фото: mrsiraphol / Freepik

Необычные чизбургеры с сыром внутри котлеты идеально подходят для приготовления на гриле. Самое главное в этом рецепте – найти густой темный соевый соус. У него более насыщенный вкус, чем у обычного, и, главное, он более вязкий и липкий. Благодаря липкости темного соевого соуса котлеты будут сочными.

Бургеры на мангале

Ингредиенты на 6-8 порций:

  • Говяжий фарш – 1 кг
  • Аджика (острая, не жидкая) – 20 г
  • Чеснок – 4-5 зубчиков
  • Темный соевый соус – 20-30 мл (по вкусу)
  • Сыр плавленый кусочками – 1 пачка (8 кусков)
  • Лук красный – 1 большая луковица
  • Помидоры большие – 1–2 шт.
  • Огурцы соленые – 1–2 шт.
  • Салат – несколько листьев
  • Горчица дижонская – 20 г
  • Кетчуп – 20 г
  • Майонез – 20 г
  • Булки для гамбургеров – 6-8 шт.
  • Черный перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Томат режем кольцами. Соленые огурци режем под углом, чтобы получились довольно длинные плоские ломтики.
  2. Луковицу нарезаем кружочками, оставляя края – их рубим мелко и добавляем в фарш. Чеснок мелко рубим.
  3. От салата отрываем листья руками, а не ножом, чтобы не окислился.
  4. Добавляем в фарш соевый соус, лук, чеснок и аджику, перчим. Хорошо перемешиваем, пробуем на соль (если мало, добавляем соевого соуса).
  5. Лепим максимально тонкие лепешки с учетом того, что каждая – половина будущей котлеты.
  6. На мясную лепешку кладем кусочек сыра и хорошо залепляем второй лепешкой.
  7. Жарим котлеты на гриле на углях средней температуры, периодически переворачиваем. Общее время жарки – примерно 10 минут.
  8. Для соуса смешиваем горчицу, кетчуп и майонез. По желанию добавляем немного аджики.
  9. Булки режем пополам, поджариваем каждую половинку на углях в течение буквально 1 минуты.
  10. Собираем чизбургер: на нижнюю часть булки мажем соус, кладем котлету, салатный лист, кружок помидора, пару кусочков соленого огурца, кружок лука и сверху накрываем второй половиной булки, тоже намазанной соусом.

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Источник: edim.tv
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