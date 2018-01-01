Рецепт для пикника: тортилья-роллы с курицей, творогом и помидорами от Юлии Высоцкой
Тортилью можно заменить тонким лавашом
Юлия Высоцкая готовит роллы с начинкой из нежирного творога, запеченного перца, отварной курицы, зелени и вяленых томатов. Такую закуску в мексиканском стиле удобно брать с собой на пикник.
Тортилья-роллы с курицей, творогом и вялеными помидорами
Ингредиенты:
- тортильи – 4 шт.
- творог нежирный – 250 г
- грудка куриная – ½ шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- помидоры вяленые в масле – 50 г
- небольшой пучок петрушки – 1 шт.
- лук зеленый – 4 стебля
- перец черный молотый – 1 щепотка
- соль морская – 1 щепотка
Рецепт приготовления:
- Сладкий перец запечь в духовке, затем отправить в герметично закрывающуюся емкость, например, в кастрюлю с крышкой, или плотно завязать в целлофановом пакете. Когда перец чуть остынет, почистить его и нарезать длинными полосками.
- Куриную грудку отварить и нарезать тонкими полосками.
- Лепешки немного подогреть на сухой сковороде.
- Зелень петрушки порубить.
- Вяленые помидоры порезать на кусочки.
- Творог поперчить, посолить, добавить к нему зелень и перемешать.
- Выложить на одну половину каждой лепешки, ближе к краю, немного творога, сверху положить немного перца, курицы и вяленых помидоров.
- Свернуть тортильи в трубочки и обвязать перьями зеленого лука.
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Источник: "Сегодня"