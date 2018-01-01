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Рецепт для пикника: тортилья-роллы с курицей, творогом и помидорами от Юлии Высоцкой

Тортилью можно заменить тонким лавашом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Тортилья с курицей от Юлии Высоцкой Фото: depositphotos.com
Тортилья с курицей от Юлии Высоцкой Фото: depositphotos.com

Юлия Высоцкая готовит роллы с начинкой из нежирного творога, запеченного перца, отварной курицы, зелени и вяленых томатов. Такую закуску в мексиканском стиле удобно брать с собой на пикник.

Тортилья-роллы с курицей, творогом и вялеными помидорами 

Ингредиенты:

  • тортильи – 4 шт.
  • творог нежирный – 250 г
  • грудка куриная – ½ шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • помидоры вяленые в масле – 50 г
  • небольшой пучок петрушки – 1 шт.
  • лук зеленый – 4 стебля
  • перец черный молотый – 1 щепотка
  • соль морская – 1 щепотка
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Рецепт приготовления:

  1. Сладкий перец запечь в духовке, затем отправить в герметично закрывающуюся емкость, например, в кастрюлю с крышкой, или плотно завязать в целлофановом пакете. Когда перец чуть остынет, почистить его и нарезать длинными полосками.
  2. Куриную грудку отварить и нарезать тонкими полосками.
  3. Лепешки немного подогреть на сухой сковороде.
  4. Зелень петрушки порубить.
  5. Вяленые помидоры порезать на кусочки.
  6. Творог поперчить, посолить, добавить к нему зелень и перемешать.
  7. Выложить на одну половину каждой лепешки, ближе к краю, немного творога, сверху положить немного перца, курицы и вяленых помидоров.
  8. Свернуть тортильи в трубочки и обвязать перьями зеленого лука.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулет из лаваша с курицей, ветчиной и помидорами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить лаваш с салатом "Цезарь". Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить вкусные салаты для пикника.

Смотрите видео, как приготовить конвертики из лаваша с сыром:

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Источник: "Сегодня"
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