Рецепт для пикника: тортилья-роллы с курицей, творогом и помидорами от Юлии Высоцкой

Тортилью можно заменить тонким лавашом

Тортилья с курицей от Юлии Высоцкой Фото: depositphotos.com

Юлия Высоцкая готовит роллы с начинкой из нежирного творога, запеченного перца, отварной курицы, зелени и вяленых томатов. Такую закуску в мексиканском стиле удобно брать с собой на пикник.

Тортилья-роллы с курицей, творогом и вялеными помидорами

Ингредиенты:

тортильи – 4 шт.

творог нежирный – 250 г

грудка куриная – ½ шт.

перец сладкий – 1 шт.

помидоры вяленые в масле – 50 г

небольшой пучок петрушки – 1 шт.

лук зеленый – 4 стебля

перец черный молотый – 1 щепотка

соль морская – 1 щепотка

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Рецепт приготовления:

Сладкий перец запечь в духовке, затем отправить в герметично закрывающуюся емкость, например, в кастрюлю с крышкой, или плотно завязать в целлофановом пакете. Когда перец чуть остынет, почистить его и нарезать длинными полосками. Куриную грудку отварить и нарезать тонкими полосками. Лепешки немного подогреть на сухой сковороде. Зелень петрушки порубить. Вяленые помидоры порезать на кусочки. Творог поперчить, посолить, добавить к нему зелень и перемешать. Выложить на одну половину каждой лепешки, ближе к краю, немного творога, сверху положить немного перца, курицы и вяленых помидоров. Свернуть тортильи в трубочки и обвязать перьями зеленого лука.

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