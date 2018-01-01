Рецепт для праздничного ужина: ризотто с медовыми креветками
Это блюдо – отличный вариант, если вы ждете гостей
Ризотто – не плов по-итальянски и не рисовая каша. Это совершенно отдельное, удивительно вкусное блюдо, разновидностей которого не перечесть.
Ризотто с медовыми креветками достойно любого праздничного стола и романтического ужина. Готовится оно довольно просто, но результат превзойдет все ожидания.
Ризотто с медовыми креветками
Ингредиенты:
Для креветок:
- Крупные креветки – 8 шт
- Семена кунжута – 2 ст.л
- Оливковое масло – 3 ст.л
- Мед – 3 ст.л
- Перец чили – 1/4 шт.
Для ризотто:
- Лук-шалот – 2 шт
- Рис карнароли – 150 г
- Овощной бульон – 400 мл
- Белое сухое вино – ¼ стакана
- Пармезан – 40 г
- Оливковое масло – 3 ст.л
Рецепт приготовления:
- Для ризотто в глубокой сковороде нагреваем оливковое масло, обжариваем мелко нарезанный лук-шалот. К луку добавляем рис, обжариваем на среднем огне около 4-х минут, чтобы рис полностью пропитался маслом.
- Далее добавляем к рису по одному черпаку горячего бульона, тушим на среднем огне, постоянно помешивая. Очень важно, чтобы бульон, который мы добавляем в ризотто, был горячим: держим его в отдельной кастрюле на маленьком огне, добавляем его порциями – ждем пока бульон полностью впитается и только затем доливаем новую порцию. Кроме этого, нужно помешивать ризотто все время.
- Когда рис будет почти готов, добавляем белое вино. В самом конце добавляем сыр, натертый на мелкой терке. В среднем на приготовление понадобится 20 минут.
- Размороженные креветки очищаем от панциря, обваливаем в кунжуте. В сковороде разогреваем масло, добавляем перец чили, мед, ждем когда мед растворится и отбрасываем чили. На сковороду выкладываем креветки и быстро обжариваем с двух сторон.
- На теплые тарелки выкладываем ризотто, сверху креветки и соус со сковороды, пару листиков базилика и подаем к столу.
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Источник: receptam.net