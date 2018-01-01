Рецепт для праздничного ужина: ризотто с медовыми креветками

Это блюдо – отличный вариант, если вы ждете гостей

Ризотто с креветками Фото: receptam.net

Ризотто – не плов по-итальянски и не рисовая каша. Это совершенно отдельное, удивительно вкусное блюдо, разновидностей которого не перечесть.

Ризотто с медовыми креветками достойно любого праздничного стола и романтического ужина. Готовится оно довольно просто, но результат превзойдет все ожидания.

Ризотто с медовыми креветками

Ингредиенты:

Для креветок:

Крупные креветки – 8 шт

Семена кунжута – 2 ст.л

Оливковое масло – 3 ст.л

Мед – 3 ст.л

Перец чили – 1/4 шт.

Для ризотто:

Лук-шалот – 2 шт

Рис карнароли – 150 г

Овощной бульон – 400 мл

Белое сухое вино – ¼ стакана

Пармезан – 40 г

Оливковое масло – 3 ст.л

Рецепт приготовления:

Для ризотто в глубокой сковороде нагреваем оливковое масло, обжариваем мелко нарезанный лук-шалот. К луку добавляем рис, обжариваем на среднем огне около 4-х минут, чтобы рис полностью пропитался маслом. Далее добавляем к рису по одному черпаку горячего бульона, тушим на среднем огне, постоянно помешивая. Очень важно, чтобы бульон, который мы добавляем в ризотто, был горячим: держим его в отдельной кастрюле на маленьком огне, добавляем его порциями – ждем пока бульон полностью впитается и только затем доливаем новую порцию. Кроме этого, нужно помешивать ризотто все время. Когда рис будет почти готов, добавляем белое вино. В самом конце добавляем сыр, натертый на мелкой терке. В среднем на приготовление понадобится 20 минут. Размороженные креветки очищаем от панциря, обваливаем в кунжуте. В сковороде разогреваем масло, добавляем перец чили, мед, ждем когда мед растворится и отбрасываем чили. На сковороду выкладываем креветки и быстро обжариваем с двух сторон. На теплые тарелки выкладываем ризотто, сверху креветки и соус со сковороды, пару листиков базилика и подаем к столу.

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