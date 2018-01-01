Рецепт дня: дрожжевые пирожки с клубникой

Для пирожков можно использовать как свежую, так и замороженную клубнику

Пирожки с клубникой Фото: depositphotos.com

Пирожки с клубникой – вкусное и ароматное блюдо из любимых ягод. Дрожжевое тесто по этому рецепту получается воздушным, сладким и сдобным.

Пирожки с клубничной начинкой

Ингредиенты:

200 мл теплого молока

50 г сливочного масла или маргарина

3 ст.л. сахара

1 яйцо

1 ч.л. сухих дрожжей

10 г ванильного сахара

1 ст. ложка растительного масла

1/4 ч. ложки соли

3 стакана муки

Для начинки:

клубника (можно размороженная)

сахар

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Рецепт приготовления:

В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут. В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать. Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто. Накрыть, убрать в тепло до подъема в 2 раза, примерно на 1-1.5 часа. Духовку разогреть до 180 градусов, противень застелить промасленным пергаментом. Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на 8 шариков. Клубнику нарезать на половинки. Руками каждый шарик слегка растянуть и в середину положить клубнику и присыпать чайной ложкой сахара. Края с двух сторон очень хорошо защипать. Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку. Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.

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