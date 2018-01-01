Рецепт дня: дрожжевые пирожки с клубникой
Для пирожков можно использовать как свежую, так и замороженную клубнику
Пирожки с клубникой – вкусное и ароматное блюдо из любимых ягод. Дрожжевое тесто по этому рецепту получается воздушным, сладким и сдобным.
Пирожки с клубничной начинкой
Ингредиенты:
- 200 мл теплого молока
- 50 г сливочного масла или маргарина
- 3 ст.л. сахара
- 1 яйцо
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. ложка растительного масла
- 1/4 ч. ложки соли
- 3 стакана муки
Для начинки:
- клубника (можно размороженная)
- сахар
Рецепт приготовления:
- В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут.
- В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать.
- Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто.
- Накрыть, убрать в тепло до подъема в 2 раза, примерно на 1-1.5 часа.
- Духовку разогреть до 180 градусов, противень застелить промасленным пергаментом.
- Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на 8 шариков.
- Клубнику нарезать на половинки.
- Руками каждый шарик слегка растянуть и в середину положить клубнику и присыпать чайной ложкой сахара. Края с двух сторон очень хорошо защипать.
- Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку.
- Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.
Напомним, ранее мы делились рецептом вареников с клубникой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить клафути с черешней. Мы также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк с белым шоколадом.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевой пирог с морковью и апельсинами:
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Источник: "Сегодня"