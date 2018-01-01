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Рецепт дня: дрожжевые пирожки с клубникой

Для пирожков можно использовать как свежую, так и замороженную клубнику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
Пирожки с клубникой Фото: depositphotos.com
Пирожки с клубникой Фото: depositphotos.com

Пирожки с клубникой – вкусное и ароматное блюдо из любимых ягод. Дрожжевое тесто по этому рецепту получается воздушным, сладким и сдобным.

Пирожки с клубничной начинкой

Ингредиенты:

  • 200 мл теплого молока 
  • 50 г сливочного масла или маргарина 
  • 3 ст.л. сахара 
  • 1 яйцо 
  • 1 ч.л. сухих дрожжей 
  • 10 г ванильного сахара 
  • 1 ст. ложка растительного масла 
  • 1/4 ч. ложки соли 
  • 3 стакана муки

Для начинки:

  • клубника (можно размороженная)
  • сахар
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Рецепт приготовления:

  1. В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут.
  2. В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать.
  3. Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто.
  4. Накрыть, убрать в тепло до подъема в 2 раза, примерно на 1-1.5 часа.
  5. Духовку разогреть до 180 градусов, противень застелить промасленным пергаментом.
  6. Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на 8 шариков.
  7. Клубнику нарезать на половинки.
  8. Руками каждый шарик слегка растянуть и в середину положить клубнику и присыпать чайной ложкой сахара. Края с двух сторон очень хорошо защипать.
  9. Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку.
  10. Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.

Напомним, ранее мы делились рецептом вареников с клубникой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить клафути с черешней. Мы также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк с белым шоколадом.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевой пирог с морковью и апельсинами:

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Источник: "Сегодня"
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