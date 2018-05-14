Рецепт дня: фаршированные кабачки с творогом и маслинами
Вкусная и легкая закуска
Готовим кабачки в духовке с начинкой из творога, твердого сыра, чеснока, зелени и маслин. Подавайте их вместе с жареными помидорами черри или салатом из свежих овощей.
Фаршированные кабачки с творогом и маслинами
Ингредиенты:
- средние кабачки или цуккини – 3 шт.
- творог – 500 г
- твердый сыр – 100 г
- толченый чеснок – 2 зубчика
- пучок петрушки – 1 шт.
- пучок укропа – 1 шт.
- нарезанные кружочками маслины – 2-3 ст.л.
- масло растительное – 1 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Кабачки вымыть, разрезать пополам и аккуратно чайной ложкой удалить сердцевину. Аккуратно отправить в кипящую подсоленную воду и бланшировать 5 минут. Слить жидкость и обдать холодной водой.
- Творог протереть через сито. Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок очистить и измельчить. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Смешать в миске творог, сыр, чеснок, маслины и зелень. Приправить солью и перцем.
- Нафаршировать кабачки приготовленной начинкой. Поместить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и поставить в разогретую до 180°C духовку на 30–35 минут.
Напомним, ранее мы сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков. Сайт "Сегодня" также делился рецептом кабачкового торта с сыром. Мы также писали, как приготовить оладьи из цуккини с творогом.
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Источник: "Сегодня"