Рецепт дня: фаршированные кабачки с творогом и маслинами

Вкусная и легкая закуска

Фаршированные кабачки с начинкой Фото: pixabay.com

Готовим кабачки в духовке с начинкой из творога, твердого сыра, чеснока, зелени и маслин. Подавайте их вместе с жареными помидорами черри или салатом из свежих овощей.

Фаршированные кабачки с творогом и маслинами

Ингредиенты:

средние кабачки или цуккини – 3 шт.

творог – 500 г

твердый сыр – 100 г

толченый чеснок – 2 зубчика

пучок петрушки – 1 шт.

пучок укропа – 1 шт.

нарезанные кружочками маслины – 2-3 ст.л.

масло растительное – 1 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец

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Рецепт приготовления:

Кабачки вымыть, разрезать пополам и аккуратно чайной ложкой удалить сердцевину. Аккуратно отправить в кипящую подсоленную воду и бланшировать 5 минут. Слить жидкость и обдать холодной водой. Творог протереть через сито. Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок очистить и измельчить. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Смешать в миске творог, сыр, чеснок, маслины и зелень. Приправить солью и перцем. Нафаршировать кабачки приготовленной начинкой. Поместить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и поставить в разогретую до 180°C духовку на 30–35 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков. Сайт "Сегодня" также делился рецептом кабачкового торта с сыром. Мы также писали, как приготовить оладьи из цуккини с творогом.

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