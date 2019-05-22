Рецепт дня: холодный суп из авокадо
Освежающий суп в мексиканском стиле
С наступлением тепла все меньше хочется готовить сытные горячие супы. Идеальным вариантом для обеда станет холодный суп из авокадо на кефире – он не только вкусный и освежающий, но и богат полезными жирами.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:
Холодный суп-пюре из авокадо
Ингредиенты:
- Спелое маленькое авокадо, очищенное – 1 шт.
- Красный сладкий лук, нарезанный – 1 столовая ложка (примерно 1/4 маленькой луковицы)
- Лимонный сок – 1-2 столовые ложки
- Кинза или петрушка, порезанная – 2 столовые ложки
- Кефир – 150 мл
- Красные сухие хлопья острого перца – 1/2 чайной ложки
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
- Измельчить до однородной консистенции.
- Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
- Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.
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Источник: Сегодня