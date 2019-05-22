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Рецепт дня: холодный суп из авокадо

Освежающий суп в мексиканском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Холодный суп из авокадо
Холодный суп из авокадо
Фото: Depositphotos

С наступлением тепла все меньше хочется готовить сытные горячие супы. Идеальным вариантом для обеда станет холодный суп из авокадо на кефире – он не только вкусный и освежающий, но и богат полезными жирами. 

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:

Холодный суп-пюре из авокадо

Ингредиенты:

  • Спелое маленькое авокадо, очищенное – 1 шт.
  • Красный сладкий лук, нарезанный – 1 столовая ложка (примерно 1/4 маленькой луковицы)
  • Лимонный сок – 1-2 столовые ложки 
  • Кинза или петрушка, порезанная – 2 столовые ложки
  • Кефир – 150 мл
  • Красные сухие хлопья острого перца – 1/2 чайной ложки
  • Соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
  2. Измельчить до однородной консистенции.
  3. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
  4. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

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Источник: Сегодня
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