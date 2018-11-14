Рецепт дня: итальянское лимонное печенье

В тесто добавляется ликер лимончело, который дарит выпечке насыщенный лимонный вкус

Лимонное печенье по-итальянски Фото: depositphotos.com

Лимонное печенье, приготовленное по этому рецепту, получается очень нежным, ароматным и воздушным. Из указанного количества ингредиентов получится около 20-30 штук.

Лимонное печенье по-итальянски

Ингредиенты:

2 стакана муки

2/3 стакана манки или семолины

1 ч.л. соды или разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

110 г сливочного масла

2 ст.л. оливкового масла

1 стакан сахара плюс для посыпки

1 большое яйцо

1 яичный желток

цедра и сок 1 лимона

2 ст.л. лимончелло или рома

1/2 ч.л. экстракта ванили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Американское печенье с шоколадной крошкой

Рецепт приготовления:

Смешать в миске все сухие ингредиенты (муку, манку, разрыхлитель или соду, соль). Взбить миксером мягкое сливочное масло вместе с оливковым. Всыпать сахар и взбить до получения однородной массы. Добавить яйцо и желток, хорошо перемешать. Затем добавить мелко натертую цедру и сок лимона, лимончелло и ванильный экстракт. Еще раз тщательно перемешать. Замесить тесто, скатать его в шар и поставить в холодильник на час. Разогреть духовку до 180 С. Сформировать из теста шарики, хорошо обвалять их в сахаре и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать печенье около 15 минут до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

Смотрите видео, как приготовить итальянский ликер лимончелло: