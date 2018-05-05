Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Рецепт дня: кабачковый торт с сыром

Выбирайте для приготовления торта молодые кабачки с тонкой кожицей

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 10:00
Торт из кабачков Фото: depositphotos.com
Торт из кабачков Фото: depositphotos.com

В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт. 

Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами

Ингредиенты:

  • 3 средних кабачка
  • 3 яйца
  • 5-6 ст.л. муки
  • 1 ч.л. соли без горки
  • 200 г тертого сыра
  • 150 г майонеза
  • 2-3 дольки чеснока
  • растительное масло
  • 2 вареных яйца
  • зелень петрушки
  • помидоры черри
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Идея для весеннего обеда: суп-пюре из щавеля

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать.
  2. Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом.
  3. Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт.
  4. Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: печеночный торт “Пасхальный” Рецепт дня: печеночный торт с грибами Картофель "Анна": рецепт вкусного гарнира Как приготовить шоколадно-творожный пирог
торт творог рецепт как приготовить кабачки рецепт дня
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров