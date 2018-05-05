Рецепт дня: кабачковый торт с сыром

Выбирайте для приготовления торта молодые кабачки с тонкой кожицей

Торт из кабачков Фото: depositphotos.com

В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт.

Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами

Ингредиенты:

3 средних кабачка

3 яйца

5-6 ст.л. муки

1 ч.л. соли без горки

200 г тертого сыра

150 г майонеза

2-3 дольки чеснока

растительное масло

2 вареных яйца

зелень петрушки

помидоры черри

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать. Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом. Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт. Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

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