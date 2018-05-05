Рецепт дня: кабачковый торт с сыром
Выбирайте для приготовления торта молодые кабачки с тонкой кожицей
В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт.
Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами
Ингредиенты:
- 3 средних кабачка
- 3 яйца
- 5-6 ст.л. муки
- 1 ч.л. соли без горки
- 200 г тертого сыра
- 150 г майонеза
- 2-3 дольки чеснока
- растительное масло
- 2 вареных яйца
- зелень петрушки
- помидоры черри
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Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом.
- Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт.
- Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.
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Источник: "Сегодня"