Рецепт дня: каннеллони с индейкой и грибами
Готовим итальянскую пасту с начинкой в духовке
Каннеллони – это итальянская паста в виде больших трубочек. Каннеллони готовят следующим образом: заполняют начинкой, укладывают в емкость, заливают соусом и запекают в духовке до готовности.
Каннелонни с индейкой и грибами
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 г шампиньонов
- растительное масло
- 150 мл томатного соуса
- соль, перец
- сухой чеснок
- итальянские травы
- 500 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- мускатный орех
- 100 г тертого сыра
- каннелонни
Рецепт приготовления:
- Приготовить фарш из индейки. Лук и морковь почистить, нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить овощи. Жарить до мягкости.
- Затем добавить нарезанные грибы, жарить до полуготовности. Добавить фарш. Разбивая лопаткой, жарить, пока он не побелеет.
- Добавить томатный соус, соль и приправы, готовить еще несколько минут, помешивая. Снять с огня.
- Приготовить соус бешамель. Растопить масло в сотейнике, добавить муку и обжарить до золотистого цвета. Постепенно влить молоко, помешивая. Варить соус до загустения. Добавить соль и мускатный орех.
- Подготовить форму для каннеллони. Наполнить сухие трубочки каннеллони фаршем, уложить в один слой в форму, полить соусом и посыпать тертым сыром. Повторить слои при необходимости. Сверху должен быть тертый сыр.
- Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут. За это время каннеллони должны подрумяниться.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасту карбонара с горчицей и сливками. Мы также делились лучшими рецептами макаронной запеканки с сыром.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Лучший рецепт банановых оладий на молоке Салаты с грибами: ТОП-5 праздничных рецептов Чечевичный суп с копченой грудинкой: рецепт для мультиварки Харчо: как приготовить грузинский суп с говядиной
Источник: Сегодня