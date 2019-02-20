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Рецепт дня: каннеллони с индейкой и грибами

Готовим итальянскую пасту с начинкой в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Каннеллони с мясной начинкой
Каннеллони с мясной начинкой
Фото: Depositphotos

Каннеллони – это итальянская паста в виде больших трубочек. Каннеллони готовят следующим образом: заполняют начинкой, укладывают в емкость, заливают соусом и запекают в духовке до готовности.

Каннелонни с индейкой и грибами

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 200 г шампиньонов
  • растительное масло
  • 150 мл томатного соуса
  • соль, перец
  • сухой чеснок
  • итальянские травы
  • 500 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • мускатный орех
  • 100 г тертого сыра
  • каннелонни

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить фарш из индейки. Лук и морковь почистить, нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить овощи. Жарить до мягкости.
  2. Затем добавить нарезанные грибы, жарить до полуготовности. Добавить фарш. Разбивая лопаткой, жарить, пока он не побелеет.
  3. Добавить томатный соус, соль и приправы, готовить еще несколько минут, помешивая. Снять с огня.
  4. Приготовить соус бешамель. Растопить масло в сотейнике, добавить муку и обжарить до золотистого цвета. Постепенно влить молоко, помешивая. Варить соус до загустения. Добавить соль и мускатный орех.
  5. Подготовить форму для каннеллони. Наполнить сухие трубочки каннеллони фаршем, уложить в один слой в форму, полить соусом и посыпать тертым сыром. Повторить слои при необходимости. Сверху должен быть тертый сыр. 
  6. Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут. За это время каннеллони должны подрумяниться.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасту карбонара с горчицей и сливками. Мы также делились лучшими рецептами макаронной запеканки с сыром.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

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Источник: Сегодня
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