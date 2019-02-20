Рецепт дня: каннеллони с индейкой и грибами

Готовим итальянскую пасту с начинкой в духовке

Каннеллони с мясной начинкой Фото: Depositphotos

Каннеллони – это итальянская паста в виде больших трубочек. Каннеллони готовят следующим образом: заполняют начинкой, укладывают в емкость, заливают соусом и запекают в духовке до готовности.

Каннелонни с индейкой и грибами

Ингредиенты:

500 г филе индейки

1 луковица

1 морковь

200 г шампиньонов

растительное масло

150 мл томатного соуса

соль, перец

сухой чеснок

итальянские травы

500 мл молока

50 г сливочного масла

2 ст.л. муки

мускатный орех

100 г тертого сыра

каннелонни

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Рецепт приготовления:

Приготовить фарш из индейки. Лук и морковь почистить, нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить овощи. Жарить до мягкости. Затем добавить нарезанные грибы, жарить до полуготовности. Добавить фарш. Разбивая лопаткой, жарить, пока он не побелеет. Добавить томатный соус, соль и приправы, готовить еще несколько минут, помешивая. Снять с огня. Приготовить соус бешамель. Растопить масло в сотейнике, добавить муку и обжарить до золотистого цвета. Постепенно влить молоко, помешивая. Варить соус до загустения. Добавить соль и мускатный орех. Подготовить форму для каннеллони. Наполнить сухие трубочки каннеллони фаршем, уложить в один слой в форму, полить соусом и посыпать тертым сыром. Повторить слои при необходимости. Сверху должен быть тертый сыр. Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут. За это время каннеллони должны подрумяниться.

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