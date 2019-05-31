Рецепт дня: картофельная запеканка с фаршем в духовке
Рецепт картофельной запеканки с говядиной, сыром и овощами
Классическая картофельная запеканка состоит из двух основных частей: картофельного пюре и сочной мясной начинки. Чтобы сделать вкус более насыщенным, мы рекомендуем добавить сыр, морковь и чеснок. Ингредиенты в этом рецепте рассчитаны на небольшую прямоугольную форму 15х22 см.
Смотрите видео, как выбрать фарш для картофельной запеканки:
Картофельная запеканка с фаршем и сыром
Ингредиенты:
- 8 средних картофелин
- 2 моркови
- 1 луковицы
- 1-2 зубчика чеснока
- 500 г говяжьего фарша
- 50 г сливочного масла
- Немного тертого твердого сыра
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Картофель, морковь и чеснок отварить в подсоленной воде. Слить жидкость. Добавить масло и сделать пюре. Можно влить немного молока.
- Фарш обжарить. Добавить мелко порезанный лук. Посолить, поперчить. Готовить, разбивая большие комочки фарша лопаточкой.
- Духовку разогреть до 200 С.
- В форму выложить половину картофельно-морковного пюре, затем фарш, и сверху вторую половину пюре.
- Сверху посыпать сыром и разложить тонкие ломтики сливочного масла.
- Отправить в духовку на 15-20 минут. Чтобы сверху образовалась корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.
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Источник: Сегодня