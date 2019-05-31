Рецепт дня: картофельная запеканка с фаршем в духовке

Рецепт картофельной запеканки с говядиной, сыром и овощами

Картофельная запеканка: фото Фото: Depositphotos

Классическая картофельная запеканка состоит из двух основных частей: картофельного пюре и сочной мясной начинки. Чтобы сделать вкус более насыщенным, мы рекомендуем добавить сыр, морковь и чеснок. Ингредиенты в этом рецепте рассчитаны на небольшую прямоугольную форму 15х22 см.

Смотрите видео, как выбрать фарш для картофельной запеканки:

Картофельная запеканка с фаршем и сыром

Ингредиенты:

8 средних картофелин

2 моркови

1 луковицы

1-2 зубчика чеснока

500 г говяжьего фарша

50 г сливочного масла

Немного тертого твердого сыра

Соль, перец

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Рецепт приготовления:

Картофель, морковь и чеснок отварить в подсоленной воде. Слить жидкость. Добавить масло и сделать пюре. Можно влить немного молока. Фарш обжарить. Добавить мелко порезанный лук. Посолить, поперчить. Готовить, разбивая большие комочки фарша лопаточкой. Духовку разогреть до 200 С. В форму выложить половину картофельно-морковного пюре, затем фарш, и сверху вторую половину пюре. Сверху посыпать сыром и разложить тонкие ломтики сливочного масла. Отправить в духовку на 15-20 минут. Чтобы сверху образовалась корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.

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