Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт дня: картофельная запеканка с фаршем в духовке

Рецепт картофельной запеканки с говядиной, сыром и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Картофельная запеканка: фото
Картофельная запеканка: фото
Фото: Depositphotos

Классическая картофельная запеканка состоит из двух основных частей: картофельного пюре и сочной мясной начинки. Чтобы сделать вкус более насыщенным, мы рекомендуем добавить сыр, морковь и чеснок. Ингредиенты в этом рецепте рассчитаны на небольшую прямоугольную форму 15х22 см.

Смотрите видео, как выбрать фарш для картофельной запеканки:

Картофельная запеканка с фаршем и сыром

Ингредиенты: 

  • 8 средних картофелин
  • 2 моркови
  • 1 луковицы
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 500 г говяжьего фарша 
  • 50 г сливочного масла
  • Немного тертого твердого сыра
  • Соль, перец

Читайте также
Как приготовить полезную запеканку из брокколи на завтрак

Рецепт приготовления:

  1. Картофель, морковь и чеснок отварить в подсоленной воде. Слить жидкость. Добавить масло и сделать пюре. Можно влить немного молока.
  2. Фарш обжарить. Добавить мелко порезанный лук. Посолить, поперчить. Готовить, разбивая большие комочки фарша лопаточкой. 
  3. Духовку разогреть до 200 С.
  4. В форму выложить половину картофельно-морковного пюре, затем фарш, и сверху вторую половину пюре.
  5. Сверху посыпать сыром и разложить тонкие ломтики сливочного масла.
  6. Отправить в духовку на 15-20 минут. Чтобы сверху образовалась корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить молодую картошку на сковороде. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить бефстроганов из свинины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как пожарить молодую картошку на сковороде Варенье из клубники с целыми ягодами Как приготовить пирог "Зебра" с шоколадной глазурью Как приготовить самую вкусную солянку
картофель рецепт фарш запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Меган и Гарри разорвали отношения с королевской семьей в сети
Меган и Гарри разорвали отношения с королевской семьей в сети
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

28 маяFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Новости партнеров

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Стеша Маликова показала трогательное фото с маленьким братом
Стеша Маликова показала трогательное фото с маленьким братом
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
8 звезд, которые сейчас выглядят лучше, чем в молодости
8 звезд, которые сейчас выглядят лучше, чем в молодости
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд
10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь