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Рецепт дня: картофельная запеканка с рыбой

Это отличная идея для субботнего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Картофельная запеканка с рыбой Фото: depositphotos.com
Картофельная запеканка с рыбой Фото: depositphotos.com

Сытная картофельная запеканка состоит из трех частей: воздушного картофельного пюре, нежной рыбной начинки и золотистого сырного слоя.

Запеканка из картофеля с рыбой

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 500 г филе белой или красной рыбы
  • 500 мл молока
  • 1 луковица
  • 100 мл жирных сливок
  • 1 ст.л. муки
  • 50 г натертого твердого сыра
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • несколько веточек укропа
  • 1 лавровый лист
  • соль и свежемолотый черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Очистить картофель, залить водой, посолить и отварить до готовности. Слить жидкость, размять в пюре, посолить и поперчить. 
  2. Филе рыбы положить в кастрюлю, залить молоком, добавить лавровый лист и стебли укропа. Посолить и варить рыбу на медленном огне 3-4 минуты. Вынуть рыбу шумовкой, молочный бульон процедить и отставить в сторону.
  3. Форму для запекания смазать маслом и выложить туда рыбу, разобранную на средние куски.
  4. В разогретой сковороде на оливковом масле обжарить до мягкости мелко нарезанную луковицу. Всыпать муку и готовить, помешивая, еще минуту. Снять с огня и добавить часть молока, в котором варилась рыба. Тщательно размешать, чтобы не образовывались комки.
  5. Поставить на медленный огонь, влить сливки, не прекращая помешивать. Добавить мелко нарезанный укроп, посолить и поперчить. Залить полученным соусом рыбу.
  6. Сверху распределить картофельное пюре, чтобы оно полностью покрывало рыбу. Присыпать тертым сыром и запекать блюдо в течение 30-40 минут.

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Смотрите видео, как выбрать качественную рыбу:


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