Рецепт дня: картофельная запеканка с рыбой
Это отличная идея для субботнего обеда
Сытная картофельная запеканка состоит из трех частей: воздушного картофельного пюре, нежной рыбной начинки и золотистого сырного слоя.
Запеканка из картофеля с рыбой
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 500 г филе белой или красной рыбы
- 500 мл молока
- 1 луковица
- 100 мл жирных сливок
- 1 ст.л. муки
- 50 г натертого твердого сыра
- 1 ст.л. оливкового масла
- несколько веточек укропа
- 1 лавровый лист
- соль и свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Очистить картофель, залить водой, посолить и отварить до готовности. Слить жидкость, размять в пюре, посолить и поперчить.
- Филе рыбы положить в кастрюлю, залить молоком, добавить лавровый лист и стебли укропа. Посолить и варить рыбу на медленном огне 3-4 минуты. Вынуть рыбу шумовкой, молочный бульон процедить и отставить в сторону.
- Форму для запекания смазать маслом и выложить туда рыбу, разобранную на средние куски.
- В разогретой сковороде на оливковом масле обжарить до мягкости мелко нарезанную луковицу. Всыпать муку и готовить, помешивая, еще минуту. Снять с огня и добавить часть молока, в котором варилась рыба. Тщательно размешать, чтобы не образовывались комки.
- Поставить на медленный огонь, влить сливки, не прекращая помешивать. Добавить мелко нарезанный укроп, посолить и поперчить. Залить полученным соусом рыбу.
- Сверху распределить картофельное пюре, чтобы оно полностью покрывало рыбу. Присыпать тертым сыром и запекать блюдо в течение 30-40 минут.
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