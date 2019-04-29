Рецепт дня: классический яичный салат с горчичной заправкой

Желательно, чтобы яйца были с ярким желтком

Яичный салат Фото: Pixabay

Основные ингредиенты яичного салата – вареные яйца, майонез и зеленый лук. С ним получаются очень вкусные сэндвичи. Кроме этого, салат из яиц – отличный способ использовать оставшиеся после Пасхи крашенки.

Яичный салат с горчичной заправкой

Ингредиенты:

8 яиц

1/2 стакана майонеза

1 чайная ложка горчицы

1/4 стакана нарезанного зеленого лука

соль, молотый черный перец

1/4 чайной ложки молотой паприки

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Рецепт приготовления:

Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в горячей воде на 10-12 минут. Достаньте из горячей воды, охладите, почистите и нарежьте кубиками. Поместите измельченные яйца в миску и добавьте майонез, горчицу и зеленый лук. Приправьте солью, молотым перцем и паприкой. Перемешайте и подавайте вместе с хлебом или крекерами.

Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.

Напомним, ранее мы делились рецептом салатом из яиц и авокадо от Кортни Кардашьян. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный салат с яичным блинчиками. Мы также рассказывали, как приготовить самые вкусные заправки для салатов.

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