Рецепт дня: классический яичный салат с горчичной заправкой
Желательно, чтобы яйца были с ярким желтком
Основные ингредиенты яичного салата – вареные яйца, майонез и зеленый лук. С ним получаются очень вкусные сэндвичи. Кроме этого, салат из яиц – отличный способ использовать оставшиеся после Пасхи крашенки.
Яичный салат с горчичной заправкой
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 1/2 стакана майонеза
- 1 чайная ложка горчицы
- 1/4 стакана нарезанного зеленого лука
- соль, молотый черный перец
- 1/4 чайной ложки молотой паприки
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Рецепт приготовления:
- Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в горячей воде на 10-12 минут.
- Достаньте из горячей воды, охладите, почистите и нарежьте кубиками.
- Поместите измельченные яйца в миску и добавьте майонез, горчицу и зеленый лук.
- Приправьте солью, молотым перцем и паприкой. Перемешайте и подавайте вместе с хлебом или крекерами.
Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.
Напомним, ранее мы делились рецептом салатом из яиц и авокадо от Кортни Кардашьян. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный салат с яичным блинчиками. Мы также рассказывали, как приготовить самые вкусные заправки для салатов.
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Источник: Сегодня