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Рецепт дня: классический яичный салат с горчичной заправкой

Желательно, чтобы яйца были с ярким желтком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Яичный салат
Яичный салат
Фото: Pixabay

Основные ингредиенты яичного салата – вареные яйца, майонез и зеленый лук. С ним получаются очень вкусные сэндвичи. Кроме этого, салат из яиц – отличный способ использовать оставшиеся после Пасхи крашенки

Яичный салат с горчичной заправкой

Ингредиенты:

  • 8 яиц
  • 1/2 стакана майонеза 
  • 1 чайная ложка горчицы 
  • 1/4 стакана нарезанного зеленого лука
  • соль, молотый черный перец
  • 1/4 чайной ложки молотой паприки
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Рецепт приготовления:

  1. Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в горячей воде на 10-12 минут. 
  2. Достаньте из горячей воды, охладите, почистите и нарежьте кубиками.
  3. Поместите измельченные яйца в миску и добавьте майонез, горчицу и зеленый лук.
  4. Приправьте солью, молотым перцем и паприкой. Перемешайте и подавайте вместе с хлебом или крекерами.

Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.

Напомним, ранее мы делились рецептом салатом из яиц и авокадо от Кортни Кардашьян. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный салат с яичным блинчиками. Мы также рассказывали, как приготовить самые вкусные заправки для салатов.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

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Источник: Сегодня
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