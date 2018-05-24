Рецепт дня: мраморный клубничный чизкейк в духовке

Красивый и вкусный летний десерт

Клубничный чизкейк Фото: depositphotos.com

Классические чизкейки готовят на основе сливочного сыра. Изначально это "Филадельфия", но вы можете использовать маскарпоне и другие сливочные сыры. Сегодня мы расскажем, как испечь простой чизкейк с клубникой и ванилью.

Клубничный чизкейк

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

сахарное печенье – 200 г

свежая клубника – 250 г

холодная вода – 1-2 ст.л.

сливочный сыр – 500 г

сахар – 3/4 стакана или по вкусу

ванильный сахар – 5 г

яйца – 2 шт.

взбитые сливки или сметана – 300 г

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Рецепт приготовления:

Растопить сливочное масло, печенье измельчить в блендере. Перемешать и утрамбовать смесь в разъемную форму диаметром 23 см, застеленную пергаментной бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. Клубнику помыть, разрезать на 4 части и сложить в сотейник с 1-2 ст.л. воды. Готовить на небольшом огне, помешивая, пока не испарится большая часть жидкости. Отложить в сторону. Сливочный сыр взбить миксером вместе с сахаром и ванилью. Взбивая, по одному добавить яйца. В конце добавить взбитые сливки или сметану, еще раз перемешать. Перелить сырную массу на основу из печенья. Сверху разложить клубнику, стараясь не зачерпывать слишком много жидкости. Сделать мраморные разводы зубочисткой. Выпекать в разогретой до 170 С духовке около часа. Готовый клубничный чизкейк должен слегка подрагивать в центре. Остудить десерт до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на ночь. Перед подачей чизкейк можно посыпать сахарной пудрой.

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