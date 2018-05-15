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Рецепт дня: котлеты с начинкой из омлета

Простое и очень вкусное блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:22
Котлеты с сыром Фото: pixabay.com
Котлеты с сыром Фото: pixabay.com

Необычный рецепт котлет: в фарш добавляется тертый сыр, а в начинку – омлет с зеленью. Чтобы сделать блюдо более диетическим, используйте мясо индейки или курицы.

Котлеты с начинкой

Ингредиенты:

Для котлет:

  • 500 г свиного или смешанного фарша
  • 1 маленькая луковица
  • 1 яйцо
  • 50 г твердого сыра
  • соль, перец
  • панировочные сухари
  • растительное масло

Для начинки:

  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 1 пучок петрушки
  • соль
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Рецепт приготовления:

  1. Лук почистить, мелко порубить и обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить к фаршу вместе с тертым сыром, 1 яйцом, солью и перцем. 
  2. Для начинки взбить 2 яйца вместе с молоком, посолить и поперчить. Добавить мелко порубленную петрушку. Обжарить омлет на сковороде, затем порезать на кусочки. 
  3. Сделать из фарша лепешки, положить на каждую по 1 ст.л. начинки. Сформировать котлеты и обвалять их в панировочных сухарях. 
  4. Обжарить на растительном масле с двух сторон под крышкой.
  5. Подавать котлеты с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

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Источник: "Сегодня"

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