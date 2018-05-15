Рецепт дня: котлеты с начинкой из омлета
Простое и очень вкусное блюдо
Необычный рецепт котлет: в фарш добавляется тертый сыр, а в начинку – омлет с зеленью. Чтобы сделать блюдо более диетическим, используйте мясо индейки или курицы.
Котлеты с начинкой
Ингредиенты:
Для котлет:
- 500 г свиного или смешанного фарша
- 1 маленькая луковица
- 1 яйцо
- 50 г твердого сыра
- соль, перец
- панировочные сухари
- растительное масло
Для начинки:
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 1 пучок петрушки
- соль
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Рецепт приготовления:
- Лук почистить, мелко порубить и обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить к фаршу вместе с тертым сыром, 1 яйцом, солью и перцем.
- Для начинки взбить 2 яйца вместе с молоком, посолить и поперчить. Добавить мелко порубленную петрушку. Обжарить омлет на сковороде, затем порезать на кусочки.
- Сделать из фарша лепешки, положить на каждую по 1 ст.л. начинки. Сформировать котлеты и обвалять их в панировочных сухарях.
- Обжарить на растительном масле с двух сторон под крышкой.
- Подавать котлеты с любым гарниром на свой вкус.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
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Источник: "Сегодня"