Рецепт дня: котлеты с начинкой из омлета

Простое и очень вкусное блюдо

Котлеты с сыром Фото: pixabay.com

Необычный рецепт котлет: в фарш добавляется тертый сыр, а в начинку – омлет с зеленью. Чтобы сделать блюдо более диетическим, используйте мясо индейки или курицы.

Котлеты с начинкой

Ингредиенты:

Для котлет:

500 г свиного или смешанного фарша

1 маленькая луковица

1 яйцо

50 г твердого сыра

соль, перец

панировочные сухари

растительное масло

Для начинки:

2 яйца

100 мл молока

1 пучок петрушки

соль

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Рецепт приготовления:

Лук почистить, мелко порубить и обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить к фаршу вместе с тертым сыром, 1 яйцом, солью и перцем. Для начинки взбить 2 яйца вместе с молоком, посолить и поперчить. Добавить мелко порубленную петрушку. Обжарить омлет на сковороде, затем порезать на кусочки. Сделать из фарша лепешки, положить на каждую по 1 ст.л. начинки. Сформировать котлеты и обвалять их в панировочных сухарях. Обжарить на растительном масле с двух сторон под крышкой. Подавать котлеты с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.

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