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Рецепт дня: крем-суп из цветной капусты с сыром

Такой суп прекрасно подходит для диетического питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Суп из цветной капусты Фото: Topntp26 / Freepik
Суп из цветной капусты Фото: Topntp26 / Freepik

Чтобы суп из цветной капусты получился особенно вкусным и ароматным, заранее приготовьте для него основу – сварите куриный или овощной бульон

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты:

  • 1 кг цветной капусты
  • 2 средних клубня картофеля 
  • 1 луковица 
  • несколько зубчиков чеснока 
  • 1,5 литра овощного или куриного бульона
  • 200 мл сливок
  • 100 г тертого сыра
  • соль
  • молотый перец
  • мускатный орех
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Рецепт приготовления:

  1. Нарезанный картофель, лук и чеснок обжарить в небольшом количестве масла до мягкости лука. 
  2. Добавить цветную капусту, разобранную на соцветия.
  3. Влить бульон (его можно заменить кипятком) и варить, пока картофель не начнет легко протыкаться вилкой.
  4. Измельчить суп в пюре с помощью блендера.
  5. Добавить пачку сливок, натертый сыр, соль, молотый перец и мускатный орех. Довести до кипения и выключить огонь.
  6. Подавать суп-пюре из цветной капусты вместе с гренками, зеленью или дополнительной порцией сыра. 

Напомним, ранее Джейми Оливер поделился секретами приготовления брокколи и цветной капусты.

Смотрите видео о самых дорогих супах мира:

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Источник: "Сегодня"
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