Рецепт дня: крем-суп из цветной капусты с сыром

Такой суп прекрасно подходит для диетического питания

Суп из цветной капусты Фото: Topntp26 / Freepik

Чтобы суп из цветной капусты получился особенно вкусным и ароматным, заранее приготовьте для него основу – сварите куриный или овощной бульон.

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты:

1 кг цветной капусты

2 средних клубня картофеля

1 луковица

несколько зубчиков чеснока

1,5 литра овощного или куриного бульона

200 мл сливок

100 г тертого сыра

соль

молотый перец

мускатный орех

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Рецепт приготовления:

Нарезанный картофель, лук и чеснок обжарить в небольшом количестве масла до мягкости лука. Добавить цветную капусту, разобранную на соцветия. Влить бульон (его можно заменить кипятком) и варить, пока картофель не начнет легко протыкаться вилкой. Измельчить суп в пюре с помощью блендера. Добавить пачку сливок, натертый сыр, соль, молотый перец и мускатный орех. Довести до кипения и выключить огонь. Подавать суп-пюре из цветной капусты вместе с гренками, зеленью или дополнительной порцией сыра.

Напомним, ранее Джейми Оливер поделился секретами приготовления брокколи и цветной капусты.

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