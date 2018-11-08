Рецепт дня: крем-суп из цветной капусты с сыром
Такой суп прекрасно подходит для диетического питания
Чтобы суп из цветной капусты получился особенно вкусным и ароматным, заранее приготовьте для него основу – сварите куриный или овощной бульон.
Крем-суп из цветной капусты
Ингредиенты:
- 1 кг цветной капусты
- 2 средних клубня картофеля
- 1 луковица
- несколько зубчиков чеснока
- 1,5 литра овощного или куриного бульона
- 200 мл сливок
- 100 г тертого сыра
- соль
- молотый перец
- мускатный орех
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Рецепт приготовления:
- Нарезанный картофель, лук и чеснок обжарить в небольшом количестве масла до мягкости лука.
- Добавить цветную капусту, разобранную на соцветия.
- Влить бульон (его можно заменить кипятком) и варить, пока картофель не начнет легко протыкаться вилкой.
- Измельчить суп в пюре с помощью блендера.
- Добавить пачку сливок, натертый сыр, соль, молотый перец и мускатный орех. Довести до кипения и выключить огонь.
- Подавать суп-пюре из цветной капусты вместе с гренками, зеленью или дополнительной порцией сыра.
Напомним, ранее Джейми Оливер поделился секретами приготовления брокколи и цветной капусты.
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Источник: "Сегодня"