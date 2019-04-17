Рецепт дня: курица в рукаве с картошкой

Запеченная курица с картофелем, чесноком и сметаной – прекрасный вариант для обеда

Курица с картошкой запеченная Фото: freepik.com

Курица в рукаве с овощами – это рецепт, который требует минимальных усилий. Самое сложное – это почистить и нарезать картофель. Дальше остается только сложить все ингредиенты в рукав для запекания и отправить в духовку.

Курица в рукаве с картошкой

Ингредиенты:

Тушка курицы - 1 шт.

Картофель – 1,5 кг

Чеснок – 6 зубчиков

Репчатый лук – 1 шт.

Сметана - 1 ст.л.

Соль

Перец черный молотый

Прованские травы

Масло растительное – 5 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Лук почистить и нарезать полукольцами. Очищенный картофель нарезать ломтиками, брусочками или кружочками. К луку и картофелю добавить сметану, посолить, перемешать, добавить любимые приправы. Затем к картофелю добавить 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Курицу помыть, слегка обсушить и натереть солью и перцем. Добавить измельченный чеснок и растительное масло. Курицу положить в рукав для запекания, вокруг курицы разложить картофель. Запекать при температуре 200 градусов в течение часа. Чтобы курица получилась румяной, разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.

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