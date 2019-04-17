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Рецепт дня: курица в рукаве с картошкой

Запеченная курица с картофелем, чесноком и сметаной – прекрасный вариант для обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Курица с картошкой запеченная
Курица с картошкой запеченная
Фото: freepik.com

Курица в рукаве с овощами – это рецепт, который требует минимальных усилий. Самое сложное – это почистить и нарезать картофель. Дальше остается только сложить все ингредиенты в рукав для запекания и отправить в духовку.

Курица в рукаве с картошкой

Ингредиенты:

  • Тушка курицы - 1 шт. 
  • Картофель – 1,5 кг
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Сметана - 1 ст.л.
  • Соль 
  • Перец черный молотый 
  • Прованские травы 
  • Масло растительное – 5 ст.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать полукольцами.
  2. Очищенный картофель нарезать ломтиками, брусочками или кружочками.
  3. К луку и картофелю добавить сметану, посолить, перемешать, добавить любимые приправы.
  4. Затем к картофелю добавить 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс.
  5. Курицу помыть, слегка обсушить и натереть солью и перцем. Добавить измельченный чеснок и растительное масло.
  6. Курицу положить в рукав для запекания, вокруг курицы разложить картофель.
  7. Запекать при температуре 200 градусов в течение часа. Чтобы курица получилась румяной, разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.

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Источник: Сегодня
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