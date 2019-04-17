Рецепт дня: курица в рукаве с картошкой
Запеченная курица с картофелем, чесноком и сметаной – прекрасный вариант для обеда
Курица в рукаве с овощами – это рецепт, который требует минимальных усилий. Самое сложное – это почистить и нарезать картофель. Дальше остается только сложить все ингредиенты в рукав для запекания и отправить в духовку.
Курица в рукаве с картошкой
Ингредиенты:
- Тушка курицы - 1 шт.
- Картофель – 1,5 кг
- Чеснок – 6 зубчиков
- Репчатый лук – 1 шт.
- Сметана - 1 ст.л.
- Соль
- Перец черный молотый
- Прованские травы
- Масло растительное – 5 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Лук почистить и нарезать полукольцами.
- Очищенный картофель нарезать ломтиками, брусочками или кружочками.
- К луку и картофелю добавить сметану, посолить, перемешать, добавить любимые приправы.
- Затем к картофелю добавить 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс.
- Курицу помыть, слегка обсушить и натереть солью и перцем. Добавить измельченный чеснок и растительное масло.
- Курицу положить в рукав для запекания, вокруг курицы разложить картофель.
- Запекать при температуре 200 градусов в течение часа. Чтобы курица получилась румяной, разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.
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Источник: Сегодня