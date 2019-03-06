Рецепт дня: куриное филе на подушке из шпината

Готовим вкусные куриные рулетики с зеленью и сыром

Курица со шпинатом Фото: Depositphotos

Шпинат сегодня просто в моде: и потому что низкокалорийный, и потому что содержит целую кучу витаминов (Р, РР, К, D, E, B3, B6, C, A), которые не разрушаются даже во время варки. Мы расскажем, как приготовить куриные рулетики на шпинатной подушке.

Куриное филе на подушке из шпината

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Сыр пармезан – 100 г

Шпинат – 1 кг

Горчица дижонская в зернах – 40 г

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Филе порежьте на порционные куски и отбейте. Замаринуйте в соли и перце. Посыпьте каждый кусок тертым сыром и выложите листья шпината. Сверните в рулет и обжарьте на гриле. Шпинат припустите в сотейнике 10-15 минут. Лук порежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте шпинат и лук и слегка протушите, добавьте рубленый чеснок. Выложите на сервировочную тарелку "подушку" из шпината, а сверху – порезанный рулет.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

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