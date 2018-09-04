Рецепт дня: куриные рулетики с облепихой и апельсиновым соусом
Вкусная идея для осеннего обеда
Все мы знаем, как выглядит облепиха – колючий кустарник с яркими желтыми ягодами. Это растение уже давно известно своими целебными и полезными свойствами. Из облепихи делают соусы, варенье, компоты и лимонады. Мы расскажем, как приготовить с этой ягодой аппетитные мясные рулетики.
Куриные рулетики с облепихой
Ингредиенты на 1 порцию:
- 120 г куриного филе
- 20 г растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- 100 г садовой облепихи
- 1 ст. л. без горки крахмала
- соль
Для соуса:
- 50 г садовой облепихи
- 30 г сока апельсина
- 30 г сухого белого вина
- 50 г сливок 30%
- соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Облепиху хорошо промыть и с помощью блендера превратить в пюре.
- Положить в небольшую кастрюлю, довести до кипения (но не варить!), добавить разведенный в воде крахмал (1 часть крахмала на 4 части воды) и держать, помешивая, на огне в течение 5-7 минут. Посолить и дать остыть. Консистенция у начинки должна получиться, как у густого варенья или мармелада.
- Чтобы приготовить соус, как и для начинки, сделать пюре из облепихи, довести его до кипения, добавить вино, соль, сок апельсина и сливки. Проварить до загустения около 5-7 минут.
- Тонко отбитые кусочки куриного филе посыпать солью и перцем, положить на них подготовленную начинку, свернуть рулетиками и обжарить до полуготовности на растительном масле около 7-10 минут.
- Довести до готовности в духовке (или на небольшом огне на сковороде под крышкой) в течение 10-15 минут. Подавать с соусом и веточкой розмарина.
Напомним, ранее мы писали, кому можно и кому нельзя есть облепиху. Мы также делились рецептом облепихового чая для укрепления иммунитета.
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Источник: "Сегодня"