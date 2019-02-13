Рецепт дня: куриные рулетики с зеленью и сыром

Готовим рулетики из куриного филе с твердым сыром и пряными травами

Куриные рулетики с начинкой Фото: Depositphotos

Куриные рулетики с сыром и зеленью – простое, вкусное и полезное блюдо. Этот рецепт поможет превратить любой обед или ужин в праздничный.

Куриные рулетики с сыром и зеленью

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Сыр твердый – 50 г

Масло оливковое – 3-4 ст. л.

Петрушка (зелень) – 1 пучок

Горчица готовая – 1 ч. л.

Зубчик чеснока

Соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Куриное филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль на две части каждое филе. Отбить каждую часть с двух сторон. Для начинки смешать в миске тертый сыр, мелко нашинкованный чеснок, петрушку и горчицу. Хорошо перемешать. Каждое филе натереть солью и смазать оливковым маслом. Выложить начинку на мясо. Свернуть каждое филе рулетиком и уложить в форму для запекания. Добавить еще 2 ст. л. оливкового масла и поставить в духовку. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовые рулетики остудить в форме. Подавать вместе с овощами гриль и отварным рисом.

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