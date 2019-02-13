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Рецепт дня: куриные рулетики с зеленью и сыром

Готовим рулетики из куриного филе с твердым сыром и пряными травами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Куриные рулетики с начинкой
Куриные рулетики с начинкой
Фото: Depositphotos

Куриные рулетики с сыром и зеленью – простое, вкусное и полезное блюдо. Этот рецепт поможет превратить любой обед или ужин в праздничный.

Куриные рулетики с сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Масло оливковое – 3-4 ст. л.
  • Петрушка (зелень) – 1 пучок
  • Горчица готовая – 1 ч. л.
  • Зубчик чеснока
  • Соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль на две части каждое филе. Отбить каждую часть с  двух сторон.
  2. Для начинки смешать в миске тертый сыр, мелко нашинкованный чеснок, петрушку и горчицу. Хорошо перемешать.
  3. Каждое филе натереть солью и смазать оливковым маслом. Выложить начинку на мясо. Свернуть каждое филе рулетиком и уложить в форму для запекания.
  4. Добавить еще 2 ст. л. оливкового масла и поставить в духовку. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
  5. Готовые рулетики остудить в форме.
  6. Подавать вместе с овощами гриль и отварным рисом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: Сегодня
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