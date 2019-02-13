Рецепт дня: куриные рулетики с зеленью и сыром
Готовим рулетики из куриного филе с твердым сыром и пряными травами
Куриные рулетики с сыром и зеленью – простое, вкусное и полезное блюдо. Этот рецепт поможет превратить любой обед или ужин в праздничный.
Куриные рулетики с сыром и зеленью
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Масло оливковое – 3-4 ст. л.
- Петрушка (зелень) – 1 пучок
- Горчица готовая – 1 ч. л.
- Зубчик чеснока
- Соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Куриное филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль на две части каждое филе. Отбить каждую часть с двух сторон.
- Для начинки смешать в миске тертый сыр, мелко нашинкованный чеснок, петрушку и горчицу. Хорошо перемешать.
- Каждое филе натереть солью и смазать оливковым маслом. Выложить начинку на мясо. Свернуть каждое филе рулетиком и уложить в форму для запекания.
- Добавить еще 2 ст. л. оливкового масла и поставить в духовку. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
- Готовые рулетики остудить в форме.
- Подавать вместе с овощами гриль и отварным рисом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.
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Источник: Сегодня