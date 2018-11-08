Рецепт дня: легкий салат из авокадо с креветками

Сочетание креветок и авокадо давно стало классическим

Салат из авокадо и креветок Фото: depositphotos.com

Маслянистая мякоть авокадо прекрасно сочетается со сладковатыми креветками и хрустящими свежими огурцами. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат.

Легкий салат с авокадо и креветками

Ингредиенты:

Огурцы – 5-6 шт.

Авокадо – 1 шт

Креветки крупные сырые – 8-9 шт.

Соль

Черный перец

Белый бальзамический уксус – 1ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами. Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом. Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы). Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить. Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

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