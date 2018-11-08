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Рецепт дня: легкий салат из авокадо с креветками

Сочетание креветок и авокадо давно стало классическим

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Салат из авокадо и креветок Фото: depositphotos.com
Салат из авокадо и креветок Фото: depositphotos.com

Маслянистая мякоть авокадо прекрасно сочетается со сладковатыми креветками и хрустящими свежими огурцами. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат. 

Легкий салат с авокадо и креветками

Ингредиенты:

  • Огурцы – 5-6 шт.
  • Авокадо – 1 шт
  • Креветки крупные сырые – 8-9 шт.
  • Соль
  • Черный перец
  • Белый бальзамический уксус – 1ст.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:

  1. Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.
  3. Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.
  4. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).
  5. Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.
  6. Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: manif.me
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