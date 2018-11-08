Рецепт дня: легкий салат из авокадо с креветками
Сочетание креветок и авокадо давно стало классическим
Маслянистая мякоть авокадо прекрасно сочетается со сладковатыми креветками и хрустящими свежими огурцами. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат.
Легкий салат с авокадо и креветками
Ингредиенты:
- Огурцы – 5-6 шт.
- Авокадо – 1 шт
- Креветки крупные сырые – 8-9 шт.
- Соль
- Черный перец
- Белый бальзамический уксус – 1ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРецепт дня: тайский салат из авокадо с имбирем
Рецепт приготовления:
- Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.
- Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.
- Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.
- Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).
- Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.
- Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.
Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:
Еще несколько материалов по теме:Рецепт заправки из авокадо, которая сделает овощные салаты еще полезнее Шопский салат с запеченным перцем и оливками Блюдо для романтического ужина: фаршированные авокадо с креветками Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус
Источник: manif.me