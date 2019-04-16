Рецепт дня: лимонные квадратики к чаю

Если вы любите цитрусовые, вам обязательно понравится этот десерт

Лимонные квадратики к чаю Фото: Depositphotos

Лимонные квадратики – это популярный десерт американской кухни. Такие пирожные состоят из нежного песочного теста и кисло-сладкой начинки. Приготовить их не составит труда, но результат непременно порадует.

Лимонные квадратики к чаю

Ингредиенты:

Для основы:

Сливочное масло – 225 г

Сахар – 100 г

Мука – 2 стакана

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Для лимонного крема:

Яйца - 6 шт.

Сахар – 6 ст. л.

Цедра лимона – 1 ст.л.

Свежевыжатый лимонный сок – 100 мл

Сахарная пудра – для посыпки

Рецепт приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром. Постепенно добавить в полученную массу просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать до однородности. Полученное тесто завернуть в пищевую пленку и поставить на полчаса в холодильник.​ Затем достать тесто и раскатать его в прямоугольный пласт по размеру формы для выпечки. Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто и прижать ко дну. Отправить форму с основой в разогретую до 175 градусов духовку и выпекать 15-20 минут до золотистого оттенка. Яйца взбить с сахаром в густую пышную пену. Вылить в полученную смесь процеженный лимонный сок и добавить мелко натертую цедру лимона. Перемешать до получения однородной массы. Вылить лимонную смесь на остывший корж. Вернуть форму в духовку и выпекать еще 20-25 минут при температуре 180 градусов. Достать корж из формы, остудить на решетке, посыпать сахарной пудрой и разрезать на квадратики. Подавать к кофе или чаю.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонный торт с маком и творожным кремом. "Сегодня" также делились рецептом лимонного печенья с черникой.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

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