Рецепт дня: лимонные квадратики к чаю
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Лимонные квадратики – это популярный десерт американской кухни. Такие пирожные состоят из нежного песочного теста и кисло-сладкой начинки. Приготовить их не составит труда, но результат непременно порадует.
Лимонные квадратики к чаю
Ингредиенты:
Для основы:
- Сливочное масло – 225 г
- Сахар – 100 г
- Мука – 2 стакана
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
Для лимонного крема:
- Яйца - 6 шт.
- Сахар – 6 ст. л.
- Цедра лимона – 1 ст.л.
- Свежевыжатый лимонный сок – 100 мл
- Сахарная пудра – для посыпки
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Рецепт приготовления:
- Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром.
- Постепенно добавить в полученную массу просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать до однородности.
- Полученное тесто завернуть в пищевую пленку и поставить на полчаса в холодильник.
- Затем достать тесто и раскатать его в прямоугольный пласт по размеру формы для выпечки.
- Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто и прижать ко дну.
- Отправить форму с основой в разогретую до 175 градусов духовку и выпекать 15-20 минут до золотистого оттенка.
- Яйца взбить с сахаром в густую пышную пену.
- Вылить в полученную смесь процеженный лимонный сок и добавить мелко натертую цедру лимона. Перемешать до получения однородной массы.
- Вылить лимонную смесь на остывший корж.
- Вернуть форму в духовку и выпекать еще 20-25 минут при температуре 180 градусов.
- Достать корж из формы, остудить на решетке, посыпать сахарной пудрой и разрезать на квадратики.
- Подавать к кофе или чаю.
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Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:
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Источник: Сегодня