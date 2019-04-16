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Рецепт дня: лимонные квадратики к чаю

Если вы любите цитрусовые, вам обязательно понравится этот десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Лимонные квадратики к чаю
Лимонные квадратики к чаю
Фото: Depositphotos

Лимонные квадратики – это популярный десерт американской кухни. Такие пирожные состоят из нежного песочного теста и кисло-сладкой начинки. Приготовить их не составит труда, но результат непременно порадует.

Лимонные квадратики к чаю

Ингредиенты:

Для основы:

  • Сливочное масло – 225 г
  • Сахар – 100 г
  • Мука – 2 стакана
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка

Для лимонного крема:

  • Яйца - 6 шт.
  • Сахар – 6 ст. л.
  • Цедра лимона – 1 ст.л.
  • Свежевыжатый лимонный сок – 100 мл
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром.
  2. Постепенно добавить в полученную массу просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать до однородности.
  3. Полученное тесто завернуть в пищевую пленку и поставить на полчаса в холодильник.​
  4. Затем достать тесто и раскатать его в прямоугольный пласт по размеру формы для выпечки.
  5. Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто и прижать ко дну.
  6. Отправить форму с основой в разогретую до 175 градусов духовку и выпекать 15-20 минут до золотистого оттенка.
  7. Яйца взбить с сахаром в густую пышную пену.
  8. Вылить в полученную смесь процеженный лимонный сок и добавить мелко натертую цедру лимона. Перемешать до получения однородной массы.
  9. Вылить лимонную смесь на остывший корж.
  10. Вернуть форму в духовку и выпекать еще 20-25 минут при температуре 180 градусов.
  11. Достать корж из формы, остудить на решетке, посыпать сахарной пудрой и разрезать на квадратики.
  12. Подавать к кофе или чаю.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонный торт с маком и творожным кремом. "Сегодня" также делились рецептом лимонного печенья с черникой.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

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Источник: Сегодня
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