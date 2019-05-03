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Рецепт дня: маково-кокосовый пирог со сметанным муссом

Вкусный и оригинальный пирог к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Сладкий маковый пирог
Сладкий маковый пирог
Фото: Depositphotos

Если вам надоела привычная яблочная шарлотка, и вы ищете рецепт более оригинальной выпечки, приготовьте пирог из творожного теста с маковой начинкой и воздушным сметанным муссом. Такой десерт обязательно понравится вашим близким.

Маковый пирог из творожного теста с кокосом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г жирного творога
  • 1 яйцо
  • 5 г разрыхлителя
  • 30 г сахара
  • Щепотка соли 

Для начинки:

  • 500 г молока
  • 100 г мака
  • 100 г кокосовой стружки 
  • 100 г манки 
  • 150 г сахара
  • 100 г сливочного масла

Для сметанного мусса:

  • 3 яйца
  • 200 г сметаны
  • 50 г сахара

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Рецепт приготовления:

  1. Для теста соединить творог, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, соль, яйцо и муку. Перемешать, собрать в шар и поставить в холодильник на полчаса.
  2. Тем временем подготовить начинку: соединить молоко, мак, кокосовую стружку, манку, сахар и сливочное масло в кастрюле. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, около 15 минут или до загустения.
  3. Раскатать тесто на припыленной мукой поверхности. Выложить в форму, сформировать бортики. Выложить маковую начинку. Выпекать при 180 градусах около 20-25 минут.
  4. Для сметанного мусса отдельно взбить белки до пиков. В другой миске соединить желтки со сметаной и сахаром. Аккуратно примешать взбитые белки. Выложить сметанный мусс на маковую начинку. Выпекать еще 20-25 минут. Перед подачей пирог охладить. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.

Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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