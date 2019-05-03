Рецепт дня: маково-кокосовый пирог со сметанным муссом

Вкусный и оригинальный пирог к чаю

Сладкий маковый пирог Фото: Depositphotos

Если вам надоела привычная яблочная шарлотка, и вы ищете рецепт более оригинальной выпечки, приготовьте пирог из творожного теста с маковой начинкой и воздушным сметанным муссом. Такой десерт обязательно понравится вашим близким.

Маковый пирог из творожного теста с кокосом

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

100 г жирного творога

1 яйцо

5 г разрыхлителя

30 г сахара

Щепотка соли

Для начинки:

500 г молока

100 г мака

100 г кокосовой стружки

100 г манки

150 г сахара

100 г сливочного масла

Для сметанного мусса:

3 яйца

200 г сметаны

50 г сахара

Рецепт приготовления:

Для теста соединить творог, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, соль, яйцо и муку. Перемешать, собрать в шар и поставить в холодильник на полчаса. Тем временем подготовить начинку: соединить молоко, мак, кокосовую стружку, манку, сахар и сливочное масло в кастрюле. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, около 15 минут или до загустения. Раскатать тесто на припыленной мукой поверхности. Выложить в форму, сформировать бортики. Выложить маковую начинку. Выпекать при 180 градусах около 20-25 минут. Для сметанного мусса отдельно взбить белки до пиков. В другой миске соединить желтки со сметаной и сахаром. Аккуратно примешать взбитые белки. Выложить сметанный мусс на маковую начинку. Выпекать еще 20-25 минут. Перед подачей пирог охладить.

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