Рецепт дня: маково-кокосовый пирог со сметанным муссом
Вкусный и оригинальный пирог к чаю
Если вам надоела привычная яблочная шарлотка, и вы ищете рецепт более оригинальной выпечки, приготовьте пирог из творожного теста с маковой начинкой и воздушным сметанным муссом. Такой десерт обязательно понравится вашим близким.
Маковый пирог из творожного теста с кокосом
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 100 г жирного творога
- 1 яйцо
- 5 г разрыхлителя
- 30 г сахара
- Щепотка соли
Для начинки:
- 500 г молока
- 100 г мака
- 100 г кокосовой стружки
- 100 г манки
- 150 г сахара
- 100 г сливочного масла
Для сметанного мусса:
- 3 яйца
- 200 г сметаны
- 50 г сахара
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Рецепт приготовления:
- Для теста соединить творог, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, соль, яйцо и муку. Перемешать, собрать в шар и поставить в холодильник на полчаса.
- Тем временем подготовить начинку: соединить молоко, мак, кокосовую стружку, манку, сахар и сливочное масло в кастрюле. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, около 15 минут или до загустения.
- Раскатать тесто на припыленной мукой поверхности. Выложить в форму, сформировать бортики. Выложить маковую начинку. Выпекать при 180 градусах около 20-25 минут.
- Для сметанного мусса отдельно взбить белки до пиков. В другой миске соединить желтки со сметаной и сахаром. Аккуратно примешать взбитые белки. Выложить сметанный мусс на маковую начинку. Выпекать еще 20-25 минут. Перед подачей пирог охладить.
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Источник: Сегодня