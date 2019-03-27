Рецепт дня: мясной салат с овощами
Вкусный и полезный салат из говядины
Салат - невероятное поле для кулинарного творчества, но главное - это просто, вкусно и полезно. Мы расскажем, как приготовить весенний салат из свежих овощей, зелени и отварной говядины.
Салат с мясом и овощами
Ингредиенты:
- Пучок салатной зелени
- Говядина отварная нежирная – 200 г
- Помидоры – 1-2 шт.
- Огурцы свежие – 2 г
- Лук салатный – 100 г
- Оливковое масло – для заправки
- Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Сок лимона – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками.
- Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам.
- Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой.
- Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами.
- Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом "Цезарь". Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" с курицей гриль:
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Источник: Сегодня