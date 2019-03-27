Рецепт дня: мясной салат с овощами

Вкусный и полезный салат из говядины

Мясной салат с овощами Фото: freepik.com

Салат - невероятное поле для кулинарного творчества, но главное - это просто, вкусно и полезно. Мы расскажем, как приготовить весенний салат из свежих овощей, зелени и отварной говядины.

Салат с мясом и овощами

Ингредиенты:

Пучок салатной зелени

Говядина отварная нежирная – 200 г

Помидоры – 1-2 шт.

Огурцы свежие – 2 г

Лук салатный – 100 г

Оливковое масло – для заправки

Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Соль, молотый перец – по вкусу

Сок лимона – по вкусу

Рецепт приготовления:

Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками. Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой. Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом "Цезарь". Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

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