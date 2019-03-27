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Рецепт дня: мясной салат с овощами

Вкусный и полезный салат из говядины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Мясной салат с овощами
Мясной салат с овощами
Фото: freepik.com

Салат - невероятное поле для кулинарного творчества, но главное - это просто, вкусно и полезно. Мы расскажем, как приготовить весенний салат из свежих овощей, зелени и отварной говядины.

Салат с мясом и овощами

Ингредиенты:

  • Пучок салатной зелени
  • Говядина отварная нежирная – 200 г
  • Помидоры – 1-2 шт. 
  • Огурцы свежие – 2 г
  • Лук салатный – 100 г
  • Оливковое масло – для заправки
  • Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Сок лимона – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками.
  3. Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам.
  4. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой.
  5. Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами.
  6. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом "Цезарь". Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" с курицей гриль:

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Источник: Сегодня
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