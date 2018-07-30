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Рецепт дня: мясные фрикадельки на подушке из цуккини

Готовим шарики из мясного фарша с овощным гарниром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Фрикадельки из свинины с цуккини Фото: depositphotos.com
Фрикадельки из свинины с цуккини Фото: depositphotos.com

Небанальное блюдо для летнего обеда: мясные шарики с горчицей и легким гарниром из цуккини. 

Мясные фрикадельки с кабачками-цуккини

Ингредиенты:

  • 3 куска белого хлеба
  • теплая вода
  • 1 луковица
  • 500 г смешанного мясного фарша
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. горчицы
  • соль, перец
  • 1 ст.л. сливочного масла

Для гарнира:

  • 750 г мелких кабачков цуккини
  • 250 г лука
  • 1-2 ст.л. сливочного масла
  • 5 листиков шалфея
  • 6 ст.л. белого вина
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Рецепт приготовления:

  1. Взять хлеб, обрезать корки и размочить в теплой воде. Отжать.
  2. Одну луковицу почистить и мелко нарезать. 
  3. Смешать мясной фарш с хлебом, луком, яйцом, горчицей, солью и молотым перцем. 
  4. Из фарша сделать фрикадельки. Обжарить их на сливочном масла до золотистого цвета. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
  5. Мелкие цуккини помыть, обсушить и нарезать кружочками.
  6. Лук почистить и порезать на мелкие кубики. Обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить нарезанные кабачки, посолить и поперчить. Добавить крупно порубленный шалфей.
  7. Влить белое вино, накрыть крышкой и тушить до готовности овощей, примерно 7 минут.
  8. Подавать мясные шарики вместе с овощами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

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Источник: "Сегодня"
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