Рецепт дня: мясные фрикадельки на подушке из цуккини
Готовим шарики из мясного фарша с овощным гарниром
Небанальное блюдо для летнего обеда: мясные шарики с горчицей и легким гарниром из цуккини.
Мясные фрикадельки с кабачками-цуккини
Ингредиенты:
- 3 куска белого хлеба
- теплая вода
- 1 луковица
- 500 г смешанного мясного фарша
- 1 яйцо
- 1 ч.л. горчицы
- соль, перец
- 1 ст.л. сливочного масла
Для гарнира:
- 750 г мелких кабачков цуккини
- 250 г лука
- 1-2 ст.л. сливочного масла
- 5 листиков шалфея
- 6 ст.л. белого вина
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Рецепт приготовления:
- Взять хлеб, обрезать корки и размочить в теплой воде. Отжать.
- Одну луковицу почистить и мелко нарезать.
- Смешать мясной фарш с хлебом, луком, яйцом, горчицей, солью и молотым перцем.
- Из фарша сделать фрикадельки. Обжарить их на сливочном масла до золотистого цвета. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
- Мелкие цуккини помыть, обсушить и нарезать кружочками.
- Лук почистить и порезать на мелкие кубики. Обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить нарезанные кабачки, посолить и поперчить. Добавить крупно порубленный шалфей.
- Влить белое вино, накрыть крышкой и тушить до готовности овощей, примерно 7 минут.
- Подавать мясные шарики вместе с овощами.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.
Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:
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Источник: "Сегодня"