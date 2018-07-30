Рецепт дня: мясные фрикадельки на подушке из цуккини

Готовим шарики из мясного фарша с овощным гарниром

Фрикадельки из свинины с цуккини Фото: depositphotos.com

Небанальное блюдо для летнего обеда: мясные шарики с горчицей и легким гарниром из цуккини.

Мясные фрикадельки с кабачками-цуккини

Ингредиенты:

3 куска белого хлеба

теплая вода

1 луковица

500 г смешанного мясного фарша

1 яйцо

1 ч.л. горчицы

соль, перец

1 ст.л. сливочного масла

Для гарнира:

750 г мелких кабачков цуккини

250 г лука

1-2 ст.л. сливочного масла

5 листиков шалфея

6 ст.л. белого вина

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Рецепт приготовления:

Взять хлеб, обрезать корки и размочить в теплой воде. Отжать. Одну луковицу почистить и мелко нарезать. Смешать мясной фарш с хлебом, луком, яйцом, горчицей, солью и молотым перцем. Из фарша сделать фрикадельки. Обжарить их на сливочном масла до золотистого цвета. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой. Мелкие цуккини помыть, обсушить и нарезать кружочками. Лук почистить и порезать на мелкие кубики. Обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить нарезанные кабачки, посолить и поперчить. Добавить крупно порубленный шалфей. Влить белое вино, накрыть крышкой и тушить до готовности овощей, примерно 7 минут. Подавать мясные шарики вместе с овощами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

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