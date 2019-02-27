Рецепт дня: пастуший пирог с курицей и овощами
Это традиционное блюдо английской кухни
Пастуший пирог – сытное и простое блюдо, которое понравится всей семье. Несмотря на свое название, это никакой не пирог, а самая настоящая картофельная запеканка. Рецепт этого старинного английского блюда практически не изменился за несколько веков. Британцы привыкли готовить его с бараниной, но мы поделимся более диетическим вариантом – с курицей.
Пастуший пирог с курицей и овощами
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 крупная луковца
- 1 средняя морковка
- 1 стебель сельдерея
- 100 г зеленого горошка
- 1 зубчик чеснока
- 1 веточка свежего тимьяна
- 5 картофелин
- 150 г любого тертого сыра
- 15 г сливочного масла
- 1 ч.л специи для мяса
- соль, перец
Для подачи:
- укроп
- сметана
Рецепт приготовления:
- Очищенный картофель разрежьте на четвертинки и отварите на среднем огне до готовности. Он должен стать очень мягким, даже слегка развариться.
- Воду слейте, картофель разомните в пюре без комочков. Добавьте сливочное масло, соль, перец, хорошо все перемешайте и отставьте в сторону. Когда картофельное пюре немного остынет, вмешайте половину тертого сыра.
- Лук, чеснок и морковь очистите, измельчите и смешайте с фаршем, добавьте специи для мяса. Стебель сельдерея нарежьте небольшими кубиками. Обжаривайте в разогретом растительном масле, помешивая, в течение 15 минут. В конце добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и снимите с огня.
- Переложите получившийся фарш с овощами в жаропрочную форму, сверху выложите оставшийся сыр и картофельное пюре, разровняйте, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 200 С духовке около 25 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.
Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle делился рецептами картофельной запеканки с грибами. Мы также рассказывали, как приготовить фаршированный картофель с беконом.
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Источник: Сегодня