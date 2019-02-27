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Рецепт дня: пастуший пирог с курицей и овощами

Это традиционное блюдо английской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Пастуший пирог
Пастуший пирог
Фото: Depositphotos

Пастуший пирог – сытное и простое блюдо, которое понравится всей семье. Несмотря на свое название, это никакой не пирог, а самая настоящая картофельная запеканка. Рецепт этого старинного английского блюда практически не изменился за несколько веков. Британцы привыкли готовить его с бараниной, но мы поделимся более диетическим вариантом – с курицей.

Пастуший пирог с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша 
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 крупная луковца
  • 1 средняя морковка
  • 1 стебель сельдерея
  • 100 г зеленого горошка
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 веточка свежего тимьяна
  • 5 картофелин
  • 150 г любого тертого сыра
  • 15 г сливочного масла
  • 1 ч.л специи для мяса
  • соль, перец

Для подачи:

  • укроп
  • сметана

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Рецепт приготовления:

  1. Очищенный картофель разрежьте на четвертинки и отварите на среднем огне до готовности. Он должен стать очень мягким, даже слегка развариться.
  2. Воду слейте, картофель разомните в пюре без комочков. Добавьте сливочное масло, соль, перец, хорошо все перемешайте и отставьте в сторону. Когда картофельное пюре немного остынет, вмешайте половину тертого сыра.
  3. Лук, чеснок и морковь очистите, измельчите и смешайте с фаршем, добавьте специи для мяса. Стебель сельдерея нарежьте небольшими кубиками. Обжаривайте в разогретом растительном масле, помешивая, в течение 15 минут. В конце добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и снимите с огня.
  4. Переложите получившийся фарш с овощами в жаропрочную форму, сверху выложите оставшийся сыр и картофельное пюре, разровняйте, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 200 С духовке около 25 минут. Подавайте со сметаной и зеленью. 

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle делился рецептами картофельной запеканки с грибами. Мы также рассказывали, как приготовить фаршированный картофель с беконом.

Смотрите видео, как картофель спасает от ожирения:

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Источник: Сегодня
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