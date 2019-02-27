Рецепт дня: пастуший пирог с курицей и овощами

Это традиционное блюдо английской кухни

Пастуший пирог Фото: Depositphotos

Пастуший пирог – сытное и простое блюдо, которое понравится всей семье. Несмотря на свое название, это никакой не пирог, а самая настоящая картофельная запеканка. Рецепт этого старинного английского блюда практически не изменился за несколько веков. Британцы привыкли готовить его с бараниной, но мы поделимся более диетическим вариантом – с курицей.

Пастуший пирог с курицей и овощами

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1 ст.л. растительного масла

1 крупная луковца

1 средняя морковка

1 стебель сельдерея

100 г зеленого горошка

1 зубчик чеснока

1 веточка свежего тимьяна

5 картофелин

150 г любого тертого сыра

15 г сливочного масла

1 ч.л специи для мяса

соль, перец

Для подачи:

укроп

сметана

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Рецепт приготовления:

Очищенный картофель разрежьте на четвертинки и отварите на среднем огне до готовности. Он должен стать очень мягким, даже слегка развариться. Воду слейте, картофель разомните в пюре без комочков. Добавьте сливочное масло, соль, перец, хорошо все перемешайте и отставьте в сторону. Когда картофельное пюре немного остынет, вмешайте половину тертого сыра. Лук, чеснок и морковь очистите, измельчите и смешайте с фаршем, добавьте специи для мяса. Стебель сельдерея нарежьте небольшими кубиками. Обжаривайте в разогретом растительном масле, помешивая, в течение 15 минут. В конце добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и снимите с огня. Переложите получившийся фарш с овощами в жаропрочную форму, сверху выложите оставшийся сыр и картофельное пюре, разровняйте, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 200 С духовке около 25 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

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