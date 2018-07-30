Рецепт дня: пицца с ветчиной, грибами, помидорами и кукурузой
Готовим вкусную домашнюю пиццу на тонком тесте
Пицца является одним из самых популярных блюд в итальянской кухне и даже стала своеобразным кулинарным символом страны. Она не требует особых умений и длительной подготовки, а начинку можно сделать из самых разнообразных продуктов.
Пицца с ветчиной, кукурузой и грибами
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 1/2 стакана хлебной муки
- 1/4 ч.л соли
- 1 ч.л сухих дрожжей
- 1/2 стакана теплой воды
- 1 ст.л оливкового масла
Для начинки:
- несколько ложек томатного соуса
- оливковое масло
- щепотка сушеного базилика
- 1 помидор
- 6 шампиньонов
- 100 г ветчины
- моцарелла – по вкусу
- твердый сыр – по вкусу
- консервированная кукуруза – горсть
- свежий базилик – несколько листиков
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто добавить в пиццу: ТОП-6 вариантов начинки
Рецепт приготовления:
- Просейте муку в большую миску. Добавьте соль и дрожжи, перемешайте.
- Сделайте углубление в центре, налейте в него воду и оливковое масло. Замесите тесто и накройте его полотенцем. Оставьте в тепле на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 5-6 мм, переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Сбрызните тесто оливковым маслом, намажьте томатным соусом, смешанным с сушеным базиликом.
- Добавьте тонко нарезанные и обжаренные шампиньоны. Сверху выложите кружочки помидора и нарезанное мясо. Посыпьте кукурузой и сыром.
- Выпекайте пиццу в разогретой до 220 градусов духовке в течение 15-20 минут. Подавайте горячей, украсив листиками базилика.
Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусного теста для пиццы.
Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить вкусную пиццу с морепродуктами Рецепт дня: картофель в беконе, фаршированный грибами Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой Рецепт дня: пицца с баклажанами по-сицилийски
Источник: "Сегодня"