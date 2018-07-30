Рецепт дня: пицца с ветчиной, грибами, помидорами и кукурузой

Готовим вкусную домашнюю пиццу на тонком тесте

Домашняя пицца с ветчиной и грибами Фото: pixabay.com

Пицца является одним из самых популярных блюд в итальянской кухне и даже стала своеобразным кулинарным символом страны. Она не требует особых умений и длительной подготовки, а начинку можно сделать из самых разнообразных продуктов.

Пицца с ветчиной, кукурузой и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

1 1/2 стакана хлебной муки

1/4 ч.л соли

1 ч.л сухих дрожжей

1/2 стакана теплой воды

1 ст.л оливкового масла

Для начинки:

несколько ложек томатного соуса

оливковое масло

щепотка сушеного базилика

1 помидор

6 шампиньонов

100 г ветчины

моцарелла – по вкусу

твердый сыр – по вкусу

консервированная кукуруза – горсть

свежий базилик – несколько листиков

Рецепт приготовления:

Просейте муку в большую миску. Добавьте соль и дрожжи, перемешайте. Сделайте углубление в центре, налейте в него воду и оливковое масло. Замесите тесто и накройте его полотенцем. Оставьте в тепле на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5-6 мм, переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сбрызните тесто оливковым маслом, намажьте томатным соусом, смешанным с сушеным базиликом. Добавьте тонко нарезанные и обжаренные шампиньоны. Сверху выложите кружочки помидора и нарезанное мясо. Посыпьте кукурузой и сыром. Выпекайте пиццу в разогретой до 220 градусов духовке в течение 15-20 минут. Подавайте горячей, украсив листиками базилика.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусного теста для пиццы.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут: