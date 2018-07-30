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Рецепт дня: пицца с ветчиной, грибами, помидорами и кукурузой

Готовим вкусную домашнюю пиццу на тонком тесте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Домашняя пицца с ветчиной и грибами Фото: pixabay.com
Домашняя пицца с ветчиной и грибами Фото: pixabay.com

Пицца является одним из самых популярных блюд в итальянской кухне и даже стала своеобразным кулинарным символом страны. Она не требует особых умений и длительной подготовки, а начинку можно сделать из самых разнообразных продуктов.

Пицца с ветчиной, кукурузой и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 1/2 стакана хлебной муки
  • 1/4 ч.л соли
  • 1 ч.л сухих дрожжей
  • 1/2 стакана теплой воды
  • 1 ст.л оливкового масла

Для начинки:

  • несколько ложек томатного соуса
  • оливковое масло
  • щепотка сушеного базилика
  • 1 помидор
  • 6 шампиньонов
  • 100 г ветчины
  • моцарелла – по вкусу
  • твердый сыр – по вкусу
  • консервированная кукуруза – горсть
  • свежий базилик – несколько листиков
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Рецепт приготовления:

  1. Просейте муку в большую миску. Добавьте соль и дрожжи, перемешайте.
  2. Сделайте углубление в центре, налейте в него воду и оливковое масло. Замесите тесто и накройте его полотенцем. Оставьте в тепле на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме. 
  3. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5-6 мм, переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Сбрызните тесто оливковым маслом, намажьте томатным соусом, смешанным с сушеным базиликом.
  5. Добавьте тонко нарезанные и обжаренные шампиньоны. Сверху выложите кружочки помидора и нарезанное мясо. Посыпьте кукурузой и сыром. 
  6. Выпекайте пиццу в разогретой до 220 градусов духовке в течение 15-20 минут. Подавайте горячей, украсив листиками базилика. 

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусного теста для пиццы.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:

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Источник: "Сегодня"
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