Рецепт дня: пирог из слоеного теста с ветчиной и яйцом

Его можно подавать как в теплом, так и в холодном виде

Этот простой в приготовлении пирог с ветчиной, яйцами, сыром и зеленым луком – настоящая находка для любителей сытно позавтракать.

Пирог с ветчиной, зеленью и яйцом

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 450 г

ветчина – 200 г

яйца – 5-6 шт.

сыр – 100 г

соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Слоеное тесто разморозить. Ветчину нарезать тонкими ломтиками. Зелень помыть, сыр натереть на крупной терке.

2. Противень застелить фольгой или бумагой для выпечки. Разделить тесто на две части и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить на противень слой теста, посыпать сыром и разложить ветчину. Разбить яйца на ветчину и размять желтки вилкой. Посолить и поперчить по вкусу.

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3. Посыпать яйца измельченной зеленью.

4. Выложить еще один слой ветчины, посыпать тертым сыром.

5. Накрыть пирог оставшимся тестом, смазать взбитым вилкой яичным желтком или молоком. Отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут или готовить пирог до золотистого цвета.

6. Остывший пирог разрезать на порционные кусочки.

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