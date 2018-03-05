Рецепт дня: пирог из слоеного теста с ветчиной и яйцом
Его можно подавать как в теплом, так и в холодном виде
Этот простой в приготовлении пирог с ветчиной, яйцами, сыром и зеленым луком – настоящая находка для любителей сытно позавтракать.
Пирог с ветчиной, зеленью и яйцом
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 450 г
- ветчина – 200 г
- яйца – 5-6 шт.
- сыр – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- зелень – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Слоеное тесто разморозить. Ветчину нарезать тонкими ломтиками. Зелень помыть, сыр натереть на крупной терке.
2. Противень застелить фольгой или бумагой для выпечки. Разделить тесто на две части и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить на противень слой теста, посыпать сыром и разложить ветчину. Разбить яйца на ветчину и размять желтки вилкой. Посолить и поперчить по вкусу.
3. Посыпать яйца измельченной зеленью.
4. Выложить еще один слой ветчины, посыпать тертым сыром.
5. Накрыть пирог оставшимся тестом, смазать взбитым вилкой яичным желтком или молоком. Отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут или готовить пирог до золотистого цвета.
6. Остывший пирог разрезать на порционные кусочки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом французского тарта с яблоками. Мы также рассказывали, как испечь диетический тыквенный пирог.
Смотрите видео, как приготовить пиццу с морепродуктами: