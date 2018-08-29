Рецепт дня: плов с курицей, грибами и морковью
Шампиньоны в этом рецепте можно заменить лисичками или белыми грибами
Рис с грибами – сочетание не менее удачное, чем картошка или гречка с грибами. Сегодня готовим грибной плов с курицей и морковью.
Плов с шампиньонами и куриным филе
Ингредиенты:
- 350 г королевских шампиньонов
- 200 г курицы
- 1 стакан риса
- 2 луковицы
- 2 моркови
- растительное масло
- соль, молотый перец
- барбарис
- куркума
- хмели-сунели
- зира
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Рецепт приготовления:
- Мясо помыть и нарезать кубиками, обжарить на растительном масле.
- Лук очистить и мелко нарезать. Очищенную морковь нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Грибы помыть и нарезать тонкими ломтиками.
- В сотейнике разогреть 2 ст.л. растительного масла и обжарить грибы.
- Отдельно обжарить лук и морковь до мягкости.
- Перемешать грибы, лук, морковь, курицу и все специи. Жарить, помешивая, 7 минут.
- Добавить промытый рис, аккуратно перемешать. Влить столько кипятка, чтобы он покрывал ингредиенты на 3 см.
- Готовить на слабом огне, пока не выпарится почти вся жидкость. Накрыть крышкой и готовить еще 5-10 минут.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить плов в мультиварке со свининой. Мы также делились рецептом приготовления риса для суши.
Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту телеведущего Алексея Суханова:
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Источник: "Сегодня"