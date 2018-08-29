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Рецепт дня: плов с курицей, грибами и морковью

Шампиньоны в этом рецепте можно заменить лисичками или белыми грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
Грибной плов Фото: depositphotos.com
Грибной плов Фото: depositphotos.com

Рис с грибами – сочетание не менее удачное, чем картошка или гречка с грибами. Сегодня готовим грибной плов с курицей и морковью.

Плов с шампиньонами и куриным филе

Ингредиенты:

  • 350 г королевских шампиньонов
  • 200 г курицы
  • 1 стакан риса
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • растительное масло
  • соль, молотый перец
  • барбарис
  • куркума
  • хмели-сунели
  • зира
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Рецепт приготовления:

  1. Мясо помыть и нарезать кубиками, обжарить на растительном масле.
  2. Лук очистить и мелко нарезать. Очищенную морковь нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Грибы помыть и нарезать тонкими ломтиками.
  3. В сотейнике разогреть 2 ст.л. растительного масла и обжарить грибы. 
  4. Отдельно обжарить лук и морковь до мягкости.
  5. Перемешать грибы, лук, морковь, курицу и все специи. Жарить, помешивая, 7 минут.
  6. Добавить промытый рис, аккуратно перемешать. Влить столько кипятка, чтобы он покрывал ингредиенты на 3 см.
  7. Готовить на слабом огне, пока не выпарится почти вся жидкость. Накрыть крышкой и готовить еще 5-10 минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить плов в мультиварке со свининой. Мы также делились рецептом приготовления риса для суши

Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту телеведущего Алексея Суханова:

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Источник: "Сегодня"
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