Рецепт дня: плов с курицей, грибами и морковью

Шампиньоны в этом рецепте можно заменить лисичками или белыми грибами

Грибной плов Фото: depositphotos.com

Рис с грибами – сочетание не менее удачное, чем картошка или гречка с грибами. Сегодня готовим грибной плов с курицей и морковью.

Плов с шампиньонами и куриным филе

Ингредиенты:

350 г королевских шампиньонов

200 г курицы

1 стакан риса

2 луковицы

2 моркови

растительное масло

соль, молотый перец

барбарис

куркума

хмели-сунели

зира

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Рецепт приготовления:

Мясо помыть и нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Лук очистить и мелко нарезать. Очищенную морковь нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Грибы помыть и нарезать тонкими ломтиками. В сотейнике разогреть 2 ст.л. растительного масла и обжарить грибы. Отдельно обжарить лук и морковь до мягкости. Перемешать грибы, лук, морковь, курицу и все специи. Жарить, помешивая, 7 минут. Добавить промытый рис, аккуратно перемешать. Влить столько кипятка, чтобы он покрывал ингредиенты на 3 см. Готовить на слабом огне, пока не выпарится почти вся жидкость. Накрыть крышкой и готовить еще 5-10 минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить плов в мультиварке со свининой. Мы также делились рецептом приготовления риса для суши.

Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту телеведущего Алексея Суханова: