Рецепт дня: плов со свининой в мультиварке
Мультиварка идеального подходит для приготовления рассыпчатого плова
Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.
Плов со свининой в мультиварке
Ингредиенты:
- 300 г свиной шеи
- 300 г шлифованного риса
- 150 г моркови
- 150 г репчатого лука
- 15 г чеснока
- 70 мл растительного масла
- 400 мл воды
- соль
- специи для плова
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Рецепт приготовления:
- Рис промыть до прозрачной воды.
- Свинину помыть и нарезать кубиками по 2 см.
- Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать соломкой, чеснок почистить.
- Выложить в чашу мультиварки лук, морковь и мясо. Добавить соль, специи и растительное масло, хорошо перемешать.
- Насыпать сверху рис и разровнять лопаткой. В рис воткнуть зубчики чеснока. Залить крупу водой и закрыть мультиварку крышкой.
- Готовить в режиме "Плов" в течение часа. Перед подачей плов можно посыпать нарезанной петрушкой.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей от Асмик Гаспарян.
Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту телеведущего Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня