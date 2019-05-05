Рецепт дня: плов со свининой в мультиварке

Мультиварка идеального подходит для приготовления рассыпчатого плова

Свиной плов в мультиварке Фото: Getty Images

Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.

Плов со свининой в мультиварке

Ингредиенты:

300 г свиной шеи

300 г шлифованного риса

150 г моркови

150 г репчатого лука

15 г чеснока

70 мл растительного масла

400 мл воды

соль

специи для плова

Рецепт приготовления:

Рис промыть до прозрачной воды. Свинину помыть и нарезать кубиками по 2 см. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать соломкой, чеснок почистить. Выложить в чашу мультиварки лук, морковь и мясо. Добавить соль, специи и растительное масло, хорошо перемешать. Насыпать сверху рис и разровнять лопаткой. В рис воткнуть зубчики чеснока. Залить крупу водой и закрыть мультиварку крышкой. Готовить в режиме "Плов" в течение часа. Перед подачей плов можно посыпать нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей от Асмик Гаспарян.

Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту телеведущего Алексея Суханова:

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