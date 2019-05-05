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Рецепт дня: плов со свининой в мультиварке

Мультиварка идеального подходит для приготовления рассыпчатого плова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Свиной плов в мультиварке
Свиной плов в мультиварке
Фото: Getty Images

Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.

Плов со свининой в мультиварке

Ингредиенты:

  • 300 г свиной шеи
  • 300 г шлифованного риса
  • 150 г моркови
  • 150 г репчатого лука
  • 15 г чеснока
  • 70 мл растительного масла
  • 400 мл воды
  • соль
  • специи для плова

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Рецепт приготовления:

  1. Рис промыть до прозрачной воды.
  2. Свинину помыть и нарезать кубиками по 2 см.
  3. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать соломкой, чеснок почистить.
  4. Выложить в чашу мультиварки лук, морковь и мясо. Добавить соль, специи и растительное масло, хорошо перемешать.
  5. Насыпать сверху рис и разровнять лопаткой. В рис воткнуть зубчики чеснока. Залить крупу водой и закрыть мультиварку крышкой.
  6. Готовить в режиме "Плов" в течение часа. Перед подачей плов можно посыпать нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей от Асмик Гаспарян.

Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту телеведущего Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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