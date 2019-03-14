Рецепт дня: порционные киши с беконом, грибами и помидорами
Порционные пироги удобно брать с собой на работу или на пикник
Киш – французский несладкий открытый пирог с несладкой начинкой. Основу для киша делают из рассыпчатого теста (бризе), а для "заливки" смешивают яйца и молочные продукты.
Мы расскажем, как приготовить порционные киши с грибами, беконом, сыром и помидорами черри.
Порционные киши с беконом, грибами и помидорами
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г холодного сливочного масла
- Щепотка соли
- 1 яйцо
Для начинки:
- 150 г бекона
- 150 г грибов
- Помидоры черри
- Свежий тимьян и розмарин
Для заливки:
- 2 яйца
- 180 г сметаны
- 40 мл молока
- 40 г натертого на мелкую терку пармезана
- 0,5 ч л. мускатного ореха
- соль, перец
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Рецепт приготовления:
- Муку смешать с солью и с маслом, порубить до получения крупной крошки.
- Добавить яйцо, перемешать вилкой и замесить тесто.
- Распределить тесто по формочкам и отправить в морозильную камеру на 15-20 минут.
- Застелить тесто фольгой, насыпать груз (сухой горох или фасоль) и печь при 200 С в течение 15 минут. Затем фольгу убрать и готовить еще 10-15 минут.
- Бекон нарезать кубиками и обжарить на сухой антипригарной сковороде. Когда он немного поджарится, добавить нарезанные грибы и довести до готовности.
- Добавить тимьян и розмарин, перемешать и снять с плиты.
- Для заливки смешать все ингредиенты венчиком. Выложить по 1 ст.л. бекона с грибами в каждую формочку, добавить заливку. Сверху выложить помидоры черри.
- Выпекать при 160 градусах 30-40 минут.
- Достать из формочек и дать кишам остыть на решетке. По желанию украсить зеленью.
Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.
Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:
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Источник: Сегодня