Рецепт дня: порционные киши с беконом, грибами и помидорами

Порционные пироги удобно брать с собой на работу или на пикник

Мини-пироги с начикой Фото: pexels.com

Киш – французский несладкий открытый пирог с несладкой начинкой. Основу для киша делают из рассыпчатого теста (бризе), а для "заливки" смешивают яйца и молочные продукты.

Мы расскажем, как приготовить порционные киши с грибами, беконом, сыром и помидорами черри.

Порционные киши с беконом, грибами и помидорами

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г холодного сливочного масла

Щепотка соли

1 яйцо

Для начинки:

150 г бекона

150 г грибов

Помидоры черри

Свежий тимьян и розмарин

Для заливки:

2 яйца

180 г сметаны

40 мл молока

40 г натертого на мелкую терку пармезана

0,5 ч л. мускатного ореха

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Муку смешать с солью и с маслом, порубить до получения крупной крошки. Добавить яйцо, перемешать вилкой и замесить тесто. Распределить тесто по формочкам и отправить в морозильную камеру на 15-20 минут. Застелить тесто фольгой, насыпать груз (сухой горох или фасоль) и печь при 200 С в течение 15 минут. Затем фольгу убрать и готовить еще 10-15 минут. Бекон нарезать кубиками и обжарить на сухой антипригарной сковороде. Когда он немного поджарится, добавить нарезанные грибы и довести до готовности. Добавить тимьян и розмарин, перемешать и снять с плиты. Для заливки смешать все ингредиенты венчиком. Выложить по 1 ст.л. бекона с грибами в каждую формочку, добавить заливку. Сверху выложить помидоры черри. Выпекать при 160 градусах 30-40 минут. Достать из формочек и дать кишам остыть на решетке. По желанию украсить зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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