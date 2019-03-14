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Рецепт дня: порционные киши с беконом, грибами и помидорами

Порционные пироги удобно брать с собой на работу или на пикник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Мини-пироги с начикой
Мини-пироги с начикой
Фото: pexels.com

Киш – французский несладкий открытый пирог с несладкой начинкой. Основу для киша делают из рассыпчатого теста (бризе), а для "заливки" смешивают яйца и молочные продукты.

Мы расскажем, как приготовить порционные киши с грибами, беконом, сыром и помидорами черри.

Порционные киши с беконом, грибами и помидорами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г холодного сливочного масла
  • Щепотка соли
  • 1 яйцо

Для начинки:

  • 150 г бекона
  • 150 г грибов
  • Помидоры черри
  • Свежий тимьян и розмарин

Для заливки:

  • 2 яйца
  • 180 г сметаны
  • 40 мл молока
  • 40 г натертого на мелкую терку пармезана
  • 0,5 ч л. мускатного ореха
  • соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Муку смешать с солью и с маслом, порубить до получения крупной крошки.
  2. Добавить яйцо, перемешать вилкой и замесить тесто. 
  3. Распределить тесто по формочкам и отправить в морозильную камеру на 15-20 минут.
  4. Застелить тесто фольгой, насыпать груз (сухой горох или фасоль) и печь при 200 С в течение 15 минут. Затем фольгу убрать и готовить еще 10-15 минут.
  5. Бекон нарезать кубиками и обжарить на сухой антипригарной сковороде. Когда он немного поджарится, добавить нарезанные грибы и довести до готовности.
  6. Добавить тимьян и розмарин, перемешать и снять с плиты.
  7. Для заливки смешать все ингредиенты венчиком. Выложить по 1 ст.л. бекона с грибами в каждую формочку, добавить заливку. Сверху выложить помидоры черри.
  8. Выпекать при 160 градусах 30-40 минут.
  9. Достать из формочек и дать кишам остыть на решетке. По желанию украсить зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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Источник: Сегодня
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