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Рецепт дня: ризотто с овощами, говядиной и томатным соусом

Сытный ужин в итальянском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Ризотто с мясом и овощами
Ризотто с мясом и овощами
Фото: Pixabay

Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Мы расскажем, как приготовить его с говядиной, овощами и томатным соусом.

Ризотто с говядиной и овощами

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. смеси нарезанных свежих трав
  • 1 репчатый лук
  • 20 г оливкового масла
  • 1 бульонный кубик
  • 1 морковь
  • 1 цуккини
  • 1/2 красного перца
  • 500 г тонкой говяжьей вырезки, нарезанной кубиками по 1 см
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 200 г риса арборио
  • 500-750 мл воды
  • Соль, перец
  • Пармезан

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Рецепт приготовления:

  1. Доведите воду до кипения и растворите в ней бульонный кубик.
  2. Нарежьте мелкими кубиками лук, чеснок, морковь, стручковый перец и цуккини.
  3. Нагрейте оливковое масло на среднем огне в большой сковороде. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости.
  4. Добавьте морковь, перец и цуккини вместе со всеми остальными ингредиентами (кроме бульона и риса) и готовьте в течение нескольких минут.
  5. Всыпьте промытый рис, перемешайте и готовьте еще минуту.
  6. Влейте 1 чашку бульона и варите до тех пор, пока жидкость почти не впитается, время от времени помешивая.
  7. Продолжайте помешивать и добавлять по 1 чашке бульона за раз, пока вся жидкость не впитается и рис не станет мягким.
  8. Подавайте ризотто сразу после приготовления, посыпав тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. Сайт "Сегодня" также делился рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:

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Источник: Сегодня
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