Рецепт дня: ризотто с овощами, говядиной и томатным соусом
Сытный ужин в итальянском стиле
Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Мы расскажем, как приготовить его с говядиной, овощами и томатным соусом.
Ризотто с говядиной и овощами
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. смеси нарезанных свежих трав
- 1 репчатый лук
- 20 г оливкового масла
- 1 бульонный кубик
- 1 морковь
- 1 цуккини
- 1/2 красного перца
- 500 г тонкой говяжьей вырезки, нарезанной кубиками по 1 см
- 1 банка нарезанных кубиками помидоров
- 2 ст. л. томатной пасты
- 200 г риса арборио
- 500-750 мл воды
- Соль, перец
- Пармезан
Рецепт приготовления:
- Доведите воду до кипения и растворите в ней бульонный кубик.
- Нарежьте мелкими кубиками лук, чеснок, морковь, стручковый перец и цуккини.
- Нагрейте оливковое масло на среднем огне в большой сковороде. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости.
- Добавьте морковь, перец и цуккини вместе со всеми остальными ингредиентами (кроме бульона и риса) и готовьте в течение нескольких минут.
- Всыпьте промытый рис, перемешайте и готовьте еще минуту.
- Влейте 1 чашку бульона и варите до тех пор, пока жидкость почти не впитается, время от времени помешивая.
- Продолжайте помешивать и добавлять по 1 чашке бульона за раз, пока вся жидкость не впитается и рис не станет мягким.
- Подавайте ризотто сразу после приготовления, посыпав тертым пармезаном.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. Сайт "Сегодня" также делился рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Обед за 15 минут: паста с креветками и цуккини Для тех, кто вечно спешит: рецепт яичных маффинов с грибами и сыром Рецепт дня: свинина с перцем и апельсиновым соком Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками
Источник: Сегодня