Рецепт дня: ризотто с овощами, говядиной и томатным соусом

Сытный ужин в итальянском стиле

Ризотто с мясом и овощами Фото: Pixabay

Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Мы расскажем, как приготовить его с говядиной, овощами и томатным соусом.

Ризотто с говядиной и овощами

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока

1 ст. л. смеси нарезанных свежих трав

1 репчатый лук

20 г оливкового масла

1 бульонный кубик

1 морковь

1 цуккини

1/2 красного перца

500 г тонкой говяжьей вырезки, нарезанной кубиками по 1 см

1 банка нарезанных кубиками помидоров

2 ст. л. томатной пасты

200 г риса арборио

500-750 мл воды

Соль, перец

Пармезан

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Рецепт приготовления:

Доведите воду до кипения и растворите в ней бульонный кубик. Нарежьте мелкими кубиками лук, чеснок, морковь, стручковый перец и цуккини. Нагрейте оливковое масло на среднем огне в большой сковороде. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости. Добавьте морковь, перец и цуккини вместе со всеми остальными ингредиентами (кроме бульона и риса) и готовьте в течение нескольких минут. Всыпьте промытый рис, перемешайте и готовьте еще минуту. Влейте 1 чашку бульона и варите до тех пор, пока жидкость почти не впитается, время от времени помешивая. Продолжайте помешивать и добавлять по 1 чашке бульона за раз, пока вся жидкость не впитается и рис не станет мягким. Подавайте ризотто сразу после приготовления, посыпав тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. Сайт "Сегодня" также делился рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.

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